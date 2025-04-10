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Bu illerde yaşayanlar dikkat! AFAD'dan sarı ve turuncu kodlu uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün 29 il için 'sarı', Hakkari ve Van için ise 'turuncu' yağış uyarısı verildiğini bildirdi.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 07:18 - Güncelleme:
Bu illerde yaşayanlar dikkat! AFAD'dan sarı ve turuncu kodlu uyarı
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AFAD'dan yapılan açıklamada, bugün Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, İç Anadolu'nun doğusunda, çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde devam eden yağışların, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceğinin tahmin edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Perşembe günü sabah saatlerine kadar Niğde il geneli ile Kayseri ve Sivas'ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli kar şeklinde olması ve Doğu Karadeniz'de görülen yağışların, çarşamba sabah saatlerinden sonra Ordu il geneli ile Tokat'ın kuzey ve doğusu, öğleden sonra Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzeyi ve Artvin'in batısında kuvvetli olması, kıyı şeridinde yerel kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor."

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre bugün 29 il için "sarı", Hakkari ve Van için ise "turuncu" yağış uyarısı verildiği bildirildi.

Söz konusu illerin valiliklerine bilgi verildiği aktarılan açıklamada, "Turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlarımıza SMS yoluyla bilgilendirilme yapılmıştır. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." denildi.

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