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Güncel

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sıcaktan adeta kavrulacağız!

Meteoroloji'nin son dakika uyarılarına göre, hafta sonu hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Hava sıcaklıklarının özellikle pazar günü pik yapacağı belirtilirken Ege ve Akdeniz'de termometreler 40-41-43 dereceleri göreceği uyarısında bulunuldu.

HABER MERKEZİ2 Temmuz 2025 Çarşamba 13:57 - Güncelleme:
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sıcaktan adeta kavrulacağız!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarının daha da yükselmesi beklenirken hafta sonu özellikle Ege ve Akdeniz'de termometrelerin 40-41-43 dereceleri göstereceği belirtildi.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'YA SAĞANAK UYARISI

Meteorolojiye göre Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Trabzon'un batısı ile Giresun'un doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'a güneşli yaz devam ediyor. Meteorolojiye göre İstanbul'da 5 gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar bugün ve yarın 29°C, hafta sonu ise 32°C'ye kadar yükselecek. Sıcak havayla birlikte uzmanlar güneş çarpmasına karşı uyarıyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

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