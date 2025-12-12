İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2025 Cuma / 22 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7019
  • EURO
    50,1283
  • ALTIN
    5929.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bu illere dikkat! Kuvvetli kar ve sağanak uyarısı yapıldı
Güncel

Bu illere dikkat! Kuvvetli kar ve sağanak uyarısı yapıldı

Yurdun kuzeydoğu kesimlerindeki bazı iller için kuvvetli kar ve sağanak uyarısında bulunuldu.

AA12 Aralık 2025 Cuma 13:03 - Güncelleme:
Bu illere dikkat! Kuvvetli kar ve sağanak uyarısı yapıldı
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde beklenen yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların kıyı kesimlerde sağanak, 1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

  • kuvvetli kar
  • sağanak uyarısı
  • doğu illeri

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.