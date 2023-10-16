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Bu illere dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü kar yağışı uyarısında bulundu. Bitlis Hakkari ve Muş'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği ifade edildi.

IHA16 Ekim 2023 Pazartesi 08:33 - Güncelleme:
Bu illere dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kar yağışı uyarısında bulundu.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Bitlis Hakkari ve Muş'ta sabah saatlerinden, Van'da ise öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin edilmektedir. Bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği beklenmektedir. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında zaman zaman sert rüzgar şeklinde (20-40 km/sa) esmesi tahmin edilmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van'da 17, Muş, Bitlis ve Hakkari'de ise 18 derece olması tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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