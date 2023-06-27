İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2023 Salı / 9 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,8427
  • EURO
    28,2491
  • ALTIN
    1600.17
  • BIST100
    5732.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bu illerimiz Basra alçak basıncın etkisi altına girecek
Güncel

Bu illerimiz Basra alçak basıncın etkisi altına girecek

Denizli'de Kurban Bayramının ilk günü anlık yerel yağışlar görülebileceği, genelde havanın açık ve güneşli olacağı belirtildi. Kurban Bayramı'nda bölgede yer alan Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinin Basra alçak basınç sistemi ve atmosferin yüksek seviyelerindeki soğuk havanın etkisinde olacağı tahmin ediliyor.

IHA27 Haziran 2023 Salı 08:56 - Güncelleme:
Bu illerimiz Basra alçak basıncın etkisi altına girecek
ABONE OL

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; Kurban Bayramı'nda bölgede yer alan Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinin Basra alçak basınç sistemi ve atmosferin yüksek seviyelerindeki soğuk havanın etkisinde olacağı tahmin ediliyor. Kurban Bayramı'nın 1. gününde Afyonkarahisar çevresi ile Denizli'nin doğu kesimlerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği, diğer zamanlarda ise bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kurban Bayramında iller için tahmin edilen hava durumu:

Afyonkarahisar: Kurban Bayramı'nın 1. gününde Afyonkarahisar çevresinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği, diğer zamanlarda az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları: Salı 14/27, Çarşamba 13/29, Perşembe 14/29, Cuma 14/26, Cumartesi 11/27

Denizli: Kurban Bayramı'nın 1. gününde Denizli'nin doğu kesimlerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği, diğer zamanlarda az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları: Salı 19/34, Çarşamba 20/35, Perşembe 22/35, Cuma 19/33, Cumartesi 18/34

Uşak: Uşak çevresinin parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları Salı 13/29, Çarşamba 15/30, Perşembe 16/29, Cuma 13/28, Cumartesi 12/29

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.