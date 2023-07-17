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''Bu kadar da olmaz'' diyerek İmamoğlu'na isyan ettiler: Arıza değil eziyet

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu resmen İstanbul'u kaderine terk etti. Neredeyse her gün bir kaosun yaşandığı İstanbul'da arıza yapan metrobüsler, metrolar ile seferlerini aksatan otobüsler vatandaşı isyan ettirdi. Toplu taşımadaki skandalların ardından son olarak en yoğun kullanılan metro duraklarındaki yürüyen merdivenler de durdu. Vatandaş, 'Bu kadar da olmaz' diyerek Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Sabah17 Temmuz 2023 Pazartesi 16:30 - Güncelleme:
''Bu kadar da olmaz'' diyerek İmamoğlu'na isyan ettiler: Arıza değil eziyet
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Seçim sonrası koltuk kavgasının esiri olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği büyükşehirler vatandaşa hizmet etmek yerine çile çektiriyor. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019'dan bu yana ulaşımdan alt yapıya kadar pek çok alanda milyonlarca insanı mağdur ederek tepki aldı.

İstanbul'u unutup Türkiye turuna çıkan kışın kayak, yazın tekne tatilini ihmal etmeyen Ekrem İmamoğlu, '16 milyon için çalışıyoruz' diyerek göz boyamaya çalışsa da gerçek bambaşkaydı.

Mega Kent'te her gün bir kaos yaşandı. Ya metrobüs yandı ya da otobüs arıza yaptı. Şimdi de benzer mağduriyet, metro metrobüslerdeki yürüyen merdivenlerde yaşandı.

İstanbullunun en yoğun kullandığı ve aktarma görevi üstlenen duraklarda, yürüyen merdivenler, bakım ve arıza bahanesi gösterilerek kapatıldı. Aylarca kullanım dışı kaldı. Özellikle sabahın erken saatlerinde işe yetişmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaşlılar ise merdivenleri çıkmakta zorlandı.

Son olarak 4. Levent metro istasyonunda bugün bitmesi beklenen bakım çalışmasının hala sona ermeyişi tepki aldı.

Vatandaşlar, sosyal medyadan İmamoğlu'na çok sert eleştirilerde bulundu:

- Ekrem'le işler hiç yürümüyor!

- Neydi 16 milyon için mi çalışıyordu?

- İmamoğlu CHP koltuğu için değişim istesin, İstanbullu asıl değişimi onu göndererek yapacak!

- Ekrem İmamoğlu'nun da değişim zamanı geldi.

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