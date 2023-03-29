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  • ''Bu kadarına da pes artık'' CHP'li Yanardağ: Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor
Güncel

''Bu kadarına da pes artık'' CHP'li Yanardağ: Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Merdan Yanardağ'ın açıklamaları, 'Bu kadarına da pes' dedirtti. Yanardağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konya ziyareti sonrası 'Peygamber soyundan geliyor' iddiasında bulundu. Yanardağ'ın ifadeleri sosyal medyada tartışmalara sebep oldu.

29 Mart 2023 Çarşamba 02:55 - Güncelleme:
''Bu kadarına da pes artık'' CHP'li Yanardağ: Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor
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Kılıçdaroğlu'nun Konya ziyareti sonrası CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu'nun Peygamber soyunda olduğu iddiasını ortaya attı. Akıl almaz iddia "Bu kadarına da pes artık" dedirtti.

"KILIÇDAROĞLU PEYGAMBER SOYUNDAN GELİYOR"

Yanardağ, daha önce CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın da dile getirdiği ve çokça tartışılan Kılıçdaroğlu'nun Peygamber soyundan geldiği ifadelerini yineledi..

"Konyalılara hemşehrilerim diye seslendi" diyen Yanardağ, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Biliyorsunuz Akşehir kendi soyunun geldiği Osmanlı'dan kalan secerelere göre, İstanbul Müftülüğü'nde de Kılıçdaroğlu'nun seceresi var. Çünkü ailesi Osmanlı'da önemli görevler üstlenmiş bir aile. Osmanlı'da kadılık yapmış, çeşitli görevlerde bulunmuş ve Peygamber soyundan geldikleri secereyle kayıtlı.

Yani karşımızda aslında Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan gelen, Seyid kabul edilen Osmanlı'nın orjinal belgelerinde de kayıt altına alınmış biri.

Çok da mütevazi bir kişiliği var çok belli. Bugüne kadar hiç dillendirmedi. Kendisi dışında bu ortaya çıkartılınca 'Evet öyledir' dedi.

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