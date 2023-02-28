Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından afet bölgesi olan 11 kentin dışındaki vatandaşlar da evlerinin deprem dayanıklılığını öğrenmek için bağlı oldukları belediyelere başvuru yapmaya başladı.Ancak, CHP yönetimindeki Nilüfer Belediyesi'nin bu durumu fırsata çevirdiği ortaya çıktı.

NİLÜFER BELEDİYESİ DEPREMİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Binasının depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek için başvuran vatandaşlardan 5 bin 400 lira talep edildiği öğrenildi.

'DEPREMİ BATMIŞ BELEDİYEYİ KURTARMAK İÇİN FIRSATA ÇEVİRDİLER'

Konu, bir vatandaşın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a attığı mesajla gün yüzüne çıktı. "Sayın bakanım öncelikli olarak deprem dolayısıyla hepimizin başı sağ olsun. Deprem dolayısıyla binamızın deprem dayanıklılığını öğrenmek için Bursa Nilüfer Belediyesinden binamızın yapım evraklarını istedik. Nilüfer Belediyesi CD'ye kopyaladığı bu evraklar için bizden 5400 lira ücret aldı. Deprem durumunu batmış olan CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesi'ni kurtarmak için büyük fırsata çevirdiler. Devletimiz vatandaşının yanında olmasına rağmen bunlar vatandaşı kullanıyorlar." diyen vatandaş, konuyla ilgili belgeleri de Bakan Varank'a gönderdi.

BAKAN VARANK'TAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Şikayet mesajını Twitter hesabından paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Boş boş konuşacağına şu utanmaz fırsatçı belediyelerine iki çift laf et." diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.