İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2023 Salı / 10 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8884
  • EURO
    20,0495
  • ALTIN
    1103.65
  • BIST100
    5197.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bu kadarına da pes! Nilüfer Belediyesi depremi fırsata çevirdi Vatandaş derdini Bakan Varank'a iletti
Güncel

Bu kadarına da pes! Nilüfer Belediyesi depremi fırsata çevirdi Vatandaş derdini Bakan Varank'a iletti

CHP üyesi Turgay Erdem'in başkanlığını yürüttüğü Nilüfer Belediyesi, depremi fırsatçılığa çevirdi. Belediyenin deprem riskine karşı evinin dayanıklılığını öğrenmek isteyen vatandaştan fahiş fiyat talep ettiği ortaya çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ta konu hakkında kendisine gelen şikayet mesajını paylaşarak Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

28 Şubat 2023 Salı 01:45 - Güncelleme:
Bu kadarına da pes! Nilüfer Belediyesi depremi fırsata çevirdi Vatandaş derdini Bakan Varank'a iletti
ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından afet bölgesi olan 11 kentin dışındaki vatandaşlar da evlerinin deprem dayanıklılığını öğrenmek için bağlı oldukları belediyelere başvuru yapmaya başladı.Ancak, CHP yönetimindeki Nilüfer Belediyesi'nin bu durumu fırsata çevirdiği ortaya çıktı.

NİLÜFER BELEDİYESİ DEPREMİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Binasının depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek için başvuran vatandaşlardan 5 bin 400 lira talep edildiği öğrenildi.

'DEPREMİ BATMIŞ BELEDİYEYİ KURTARMAK İÇİN FIRSATA ÇEVİRDİLER'

Konu, bir vatandaşın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a attığı mesajla gün yüzüne çıktı. "Sayın bakanım öncelikli olarak deprem dolayısıyla hepimizin başı sağ olsun. Deprem dolayısıyla binamızın deprem dayanıklılığını öğrenmek için Bursa Nilüfer Belediyesinden binamızın yapım evraklarını istedik. Nilüfer Belediyesi CD'ye kopyaladığı bu evraklar için bizden 5400 lira ücret aldı. Deprem durumunu batmış olan CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesi'ni kurtarmak için büyük fırsata çevirdiler. Devletimiz vatandaşının yanında olmasına rağmen bunlar vatandaşı kullanıyorlar." diyen vatandaş, konuyla ilgili belgeleri de Bakan Varank'a gönderdi.

BAKAN VARANK'TAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Şikayet mesajını Twitter hesabından paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Boş boş konuşacağına şu utanmaz fırsatçı belediyelerine iki çift laf et." diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.