Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından afet bölgesi olan 11 kentin dışındaki vatandaşlar da evlerinin deprem dayanıklılığını öğrenmek için bağlı oldukları belediyelere başvuru yapmaya başladı.Ancak, CHP yönetimindeki Nilüfer Belediyesi'nin bu durumu fırsata çevirdiği ortaya çıktı.
Binasının depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek için başvuran vatandaşlardan 5 bin 400 lira talep edildiği öğrenildi.
Konu, bir vatandaşın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a attığı mesajla gün yüzüne çıktı. "Sayın bakanım öncelikli olarak deprem dolayısıyla hepimizin başı sağ olsun. Deprem dolayısıyla binamızın deprem dayanıklılığını öğrenmek için Bursa Nilüfer Belediyesinden binamızın yapım evraklarını istedik. Nilüfer Belediyesi CD'ye kopyaladığı bu evraklar için bizden 5400 lira ücret aldı. Deprem durumunu batmış olan CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesi'ni kurtarmak için büyük fırsata çevirdiler. Devletimiz vatandaşının yanında olmasına rağmen bunlar vatandaşı kullanıyorlar." diyen vatandaş, konuyla ilgili belgeleri de Bakan Varank'a gönderdi.
Boş boş konuşacağına şu utanmaz fırsatçı belediyelerine iki çift laf et @kilicdarogluk pic.twitter.com/Ib4eZ3Q8lx— Mustafa Varank (@varank) February 27, 2023
Şikayet mesajını Twitter hesabından paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Boş boş konuşacağına şu utanmaz fırsatçı belediyelerine iki çift laf et." diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.