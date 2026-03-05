İSTANBUL 13°C / 6°C
  Bu kan o kandır! Şehit Halisdemir'in kızı bordo beresini kuşandı
Güncel

Bu kan o kandır! Şehit Halisdemir'in kızı bordo beresini kuşandı

15 Temmuz gecesinin kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, babasının izinden giderek bordo bereli oldu. Sutasak eğitimini başarıyla tamamlayıp teğmenlik diplomasını alan Halisdemir, babasının şehit düştüğü Özel Kuvvetler Komutanlığı'na atanarak kutsal görevi devraldı.

AA5 Mart 2026 Perşembe 14:18 - Güncelleme:
Bu kan o kandır! Şehit Halisdemir'in kızı bordo beresini kuşandı
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, 15 Ağustos 2025'te 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) mezunu olarak teğmenlik diplomasını aldı.

Teğmen Halisdemir, babasının yıllarca görev yaptığı ve FETÖ mensuplarıyla girdiği çatışma sonucu şehit düştüğü Özel Kuvvetler Komutanlığı'na atanarak "bordo" beresini taktı.

Teğmen Halisdemir, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit olduğu noktada bulunan anıtın önünde dua ederken de yanında yer almıştı.

