17 Eylül 2025 Çarşamba
  • Bu kez söz onlarda! ''Kardeşlik Komisyonu'' 10. kez toplanıyor
Güncel

Bu kez söz onlarda! ''Kardeşlik Komisyonu'' 10. kez toplanıyor

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 10'uncu toplantısını bugün yapacak. Komisyon bu toplantıda, çatışma çözümü alanında çalışmalar yapan uzman ve akademisyenleri dinleyecek.

17 Eylül 2025 Çarşamba 07:03
Bu kez söz onlarda! ''Kardeşlik Komisyonu'' 10. kez toplanıyor
Toplumun her kesiminden temsilcilerin görüş ve önerileri alınıyor. Meclis'teki tarihi komisyonda söz bu kez uzman ve akademisyenlerde olacak. "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik görüş ve öneriler dile getirilecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 10'uncu toplantısını bugün yapacak. Bu toplantıda, çatışma çözümü alanında çalışmalar yapan uzman ve akademisyenler dinlenecek. Uzmanlar, Terörsüz Türkiye hedefine giden sürece ilişkin görüş ve tavsiyelerini aktaracak.

Komisyonun toplantısı saat 14.00'te başlayacak. İki oturum halinde yapılacak toplantıda 9 akademisyene söz verilecek.

KOMİSYON ÜYELERİ PERŞEMBE GÜNÜ DE TOPLANACAK

11'inci toplantıda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı Sivil Toplum Kuruluşları ağırlanacak.

Komisyonun toplantısına Kadim Aşiretler Federasyonu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu katılacak. Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu başta olmak üzere, 6 STK temsilcisi de dinlenecek.

Meclis'te kurulan tarihi komisyon, bugüne kadar toplumun farklı kesimlerinden birçok ismi dinledi.

Tüm kesimlerin görüşlerinin alınmasının ardından yasal düzenlemeler için komisyon üyesi siyasi partilerin önerileri gündeme gelecek.

  • Terörsüz Türkiye
  • TBMM
  • komisyon

