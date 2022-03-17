Bu liseden mezun olanlar işsiz kalmıyor

AA 17 Mart 2022 Perşembe 12:50 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 12:50

Altıeylül ilçesinde 1943 yılında Erkek Sanat Enstitüsü adıyla faaliyete başlayan okulda, Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Motorlu Araçlar Teknolojisi alanlarında meslek öğretiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Mercedes-Benz Türk firmasınca endüstriyel teknik eğitim okul ve kurumlarının motor bölümlerinin geliştirilmesi amacıyla başlatılan "EML'miz Geleceğin Yıldızı" adlı kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında lisede 6 yıl önce "Mercedes-Benz Laboratuvarı" oluşturuldu.

Motorlu Araçlar Teknolojisi alanındaki 400 öğrenci arasından bölüm öğretmenleri, şefleri ve otomotiv firmasının bir temsilcisi tarafından başarı ile devam durumuna göre seçilen 24 genç, bu laboratuvarda eğitim görüyor.

Öğrenciler, laboratuvarda elektronik tahtada aldıkları teorik derslerin yanı sıra Mercedes-Benz motorları ve yine firma tarafından hibe edilen tır üzerinde pratik yapıyor.

Mezun olduktan sonra iş garantisi bulunan öğrenciler, anlaşma gereği bu firmada çalışma fırsatı bulabiliyor.

- PARÇALARI SÖKEREK ÖĞRENİYORLAR

Okul müdürü Ömer Temiz, AA muhabirine, 2016'da 3 milyon liralık yatırımla kurulan laboratuvardaki tüm malzemelerin firma tarafından karşılandığını söyledi.

Alman otomotiv devinin özel programına alınan öğrencilerin uluslararası sertifika imkanının da bulunduğunu belirten Temiz, şu bilgileri paylaştı:

"Mercedes-Benz öğrencilerimizin yüzde 40'ına istihdam garantisi veriyor. Çocuklarımız bu sayede Türkiye'de ve Avrupa'nın her yerindeki Mercedes-Benz fabrikalarında çalışma şansı yakalıyor. Ayrıca, bu alandan mezun olan öğrencilerimiz zaten piyasada aranan elemanlar. Dolayısıyla bu çocuklarımızın tamamına alanlarda çalışmak kaydıyla istihdam garantisi veriyoruz."

Laboratuvarda görevli öğretmen Ertan Kurtay da öğrencilerin 10. sınıfa geçtiklerinde sınavla buraya seçildiğini ve Otomotiv Elektromekaniği dersine başladıklarını aktardı.

Benzinli ve dizel motorları, klima tesisatı, ısıtma, havalandırma ve ateşleme sistemlerini 10. sınıfta öğrettiklerini dile getiren Kurtay, "11. sınıfa geçtiklerinde Hareket Kontrol Sistemleri dersimiz var. Diferansiyeli, vites kutusu, aksları, tekerlekleri, bunun gibi kısımları sökerek bir nevi uygulamalarını pekiştirmiş oluyorlar." dedi.

- "YURT DIŞI OLANAKLARINI DA DÜŞÜNEBİLİRİM"

Son sınıf öğrencisi Furkan Mencu, laboratuvarda çok iyi eğitim aldıklarını belirtti.

Öğretmenleri ve bölüm şefleri sayesinde geleceğe hızlı ve donanımlı hazırlandıklarını anlatan Mencu, şöyle konuştu:

"Motorlu araçlar teknolojisinde daha fazla iş olanağı olduğunu bildiğim için bu bölümü tercih ettim. Bölümümle ilgili sevdiğim işi yapmak için belirli yerlere ulaşabilmeyi hedefliyorum. Şu anlık hedefim Türkiye içinde bir şeyler yapabilmek. Eğer kariyerimde daha iyi yerlere gelebilirsem yurt dışı olanaklarını da düşünebilirim. Diğer arkadaşlarımız belirli markalarda belirli motorlarda çalışabilirken bizim hem program hem motor hem de öğretmen açısından seçeneğimiz olduğu için hiçbir şekilde eksik kalmadan devam edebiliyoruz."