star.com.tr 25 Mart 2020 Çarşamba 11:47 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 11:55

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun da içinde bulunduğu helikopter, 25 Mart 2009 tarihinde düştü. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği olayın uzun bir süre “kaza” olduğu sanıldı. Ancak ortaya çıkan deliller, Yazıcıoğlu’nun ölümünün, FETÖ elebaşı Gülen’in talimatıyla gerçekleştirilen bir suikast olduğunu gözler önüne serdi.



Yazıoğlu'na yönelik suikastın üzerinden 11 yıl geçti. Bugün bazı yayın organlarında çıkan haberlere tepki gösteren star.com.tr Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, FETÖ suikastının halen 'kaza' olarak anons edilmesine çok üzüldüğünü dile getirdi.

Albayrak konuya ilişkin, 'Bugün merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 11. seneyi devriyesi malum. İlgili haberleri takip edince bütün mecralarda sanki normal bir kazaymış gibi veriliyor. İnanın çok üzüldüm... Çünkü bugün artık Muhsin Başkanı FETÖ'nün katlettiği o kadar ortada ki, buna rağmen suya sabuna dokunulmadan verilen haberlere ben çok üzülüyorum.'açıklamasında bulundu.

DAVA BUGÜNE KADAR NEDEN NETİCELENMEDİ?

Bunun nedeninin davaya başından beri FETÖ'cü hakim ve savcıların bakması olduğunu dolayısıyla açığa çıkarılmadığını belirten Albayrak, 'Ayrıca, Muhsin Yazıoğlu'nun helikopterinin düşmesini inceleyen ekipten 2 kişi, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürmek üzere Marmaris'e giden ekibin içinde çıktı. Hatta kaza süsü verilen cinayetin işlendiği dönemde, ilgilenen emniyet ve askeri yetkililerin neredeyse tamamının ismi FETÖ soruşturmalarına girdi, bir kısmı mahkum oldu.' ifadelerini kullandı.

BU MERHUM MUHSİN BAŞKANA KARŞI EN BÜYÜK SAYGISIZLIKTIR

Albayrak, cinayetin göz önünde olmasına rağmen, 11 yıl aradan sonra bu cinayete hala 'kaza' demenin, Yazıcıoğlu'na yapılan en büyük saygısızlık olduğunu belirtti.

Albayrak sözlerini şöyle tamamladı...

'Nerede takılmışsa bu iş, en kısa zamanda dava neticelenmelidir ve FETÖ'nün bilerek, planlayarak Muhsin Yazıcıoğlu'nu katlettiği olay yerinin belli olmaması için saatlerce herkesi oyaladığı, yargı kararıyla netleşmelidir, sabitleşmelidir. Bu devletin ve milletin Muhsin Yazıoğlu'na bir borcudur, herkes bu borcu ödemelidir.'