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Bu nasıl 'iyi hal'! Cinayet ve hırsızlık yaparken yakalandı yine de ''iyi hal''den yararlandı

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in öldürülmesi, 35 yaşındaki caninin nasıl firar ettiği ve neden açık cezaevine konduğu sorularını gündeme getirdi. 2005 yılında bir çocuğu öldüren ve 'iyi hal'den dolayı açık cezaevine konan caninin 2 kez firar etmesi isyan ettirdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Ordu'da 35 yaşındaki firari caninin üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürmesi, hukuk sistemi içerisindeki açıkları tekrar gündeme getirdi.
 
Daha önce bir çocuğu öldüren ve 20 ayrı suçtan kaydı bulunan caninin daha önce iki defa "iyi hal"den yararlanarak açık cezaevine konduğu ortaya çıktı.
 
2005 yılında bir çocuğu öldüren ve "iyi hal"den yararlanarak açık cezaevine konan 35 yaşındaki cani, ilk firarını gerçekleştirmiş ve hırsızlık yaparken yakalanmış. Tekrar açık cezaevine konan ve 1 Aralık'ta tekrar firar eden caninin tüm suçlara rağmen "iyi hal"den yararlandırılması isyan ettirdi.
 
Cezaevinde bulunduğu süre içerisinde hiçbir disiplin cezası almaması durumunda "iyi halden" yararlanan mahkumlar, açık cezaevlerine sevk ediliyor. 35 yaşındaki caninin onlarca suça rağmen "iyi halden" yararlanması, "iyi halin" kaldırılmasını tekrar gündeme getirdi. 

Ceren´in son anları kamerada

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