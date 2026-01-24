İSTANBUL 12°C / 8°C
Güncel

Bu nasıl vicdansızlık: SMA tedavisi için konulan bağış kutusunu çaldılar

Arnavutköy'de, SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastası 5 yaşındaki kızın tedavisi için markete bırakılan bağış kutusunun çalınması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA24 Ocak 2026 Cumartesi 13:32 - Güncelleme:
SMA hastası Zeynep Özinal'ın kampanyası için bir süre önce markete bağış kutusu konuldu.

İş yeri sahibi, bir süre sonra bağış kutusunun çalındığını fark etti.

Görüntüleri inceleyen iş yeri sahibi, müşterilerle ilgilendiği sırada kasanın yanında bulunan bağış kutusunu bir şüphelinin alıp montunun içine sakladığını tespit etti.

Şüphelinin markette kısa süre dolaştıktan sonra kutuyla birlikte kaçması görüntülerde yer aldı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

