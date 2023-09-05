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Bu ne pişkinlik! Halk TV'nin patronu kaçak yapıda ısrarcı

CHP yandaşı Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, boğaz manzaralı villasına kaçak kat çıkmıştı. Yapılan haberler sonrası kaçak yapısı yıkılan Mahiroğlu bu kez çelik konstrüksiyonla inşaata yeniden başladı.

Sabah5 Eylül 2023 Salı 07:53 - Güncelleme:
Bu ne pişkinlik! Halk TV'nin patronu kaçak yapıda ısrarcı
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Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu, geçen yıl villasına kaçak kat yaptırmıştı. Tepkiler nedeniyle yıkılan kaçak yapının yerine Mahiroğlu bu defa çelik konstrüksiyonla yeniden inşaata başladı

Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu her yıl kaçak inşaatlarla gündem olmaya devam ediyor.

2021'de Çanakkale Assos'ta sit alanına inşa ettirdiği kaçak restoranı CHP'li üst düzey isimlerin de katıldığı törenle ruhsatsız olarak işletmeye açan Cafer Mahiroğlu, 2022'de ise İstanbul Sarıyer'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki villasına kaçak kat inşa ettirirken yakalandı.

Tüm tepkilere rağmen İBB iştiraki Boğaziçi İmar Müdürlüğü, inşaat hakkında işlem yapmadı.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ise kaçak inşaatı mühürledi ve geçen yıl 26 Ağustos'ta inşaatın yıkımına başladı.

Sabah'a konuşan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı M. Ejder Batur, "Tam 1 yıl önce bu konu gündeme gelince kaçak inşaatı İBB tarafından donduruldu ve vatandaşın da bu konuyu unutması beklendi. Şimdi yapının tüm hacmi kaçak olarak çelik konstrüksiyonla büyütülmeye çalışılıyor. Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB, Halk TV'nin patronuna gerek kendi partisi içinde gerekse diğer tüm desteklerinden dolayı diyet borcunu ödüyor olmalı ki bu sefer yapı tüm hacmiyle kaçak olarak büyütülüyor. İnşallah 7 ay sonra İstanbul'a 5 yıl kaybettirip bu aziz şehri nimet görenler sandıkta İstanbullu hemşehrilerimizden gerekli cevabı alacaklardır" diye konuştu.

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