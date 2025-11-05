İSTANBUL 19°C / 15°C
5 Kasım 2025 Çarşamba
Güncel

Bu ormana balta sokmak yasak! Sebebi bin yıllık bir rivayet

Tokat'ın Günçalı köyünde bulunan ardıç ormanında, köy sakinleri 'şehit kanından filizlendiğine' inandıkları ağaçları hiç bir suretle kesmiyor, evlerinde yakacak veya yapı malzemesi olarak kullanmıyor. Ormanda Danişmendliler döneminden şehit mezarları bulunduğuna inanılıyor.

5 Kasım 2025 Çarşamba 12:45
Bu ormana balta sokmak yasak! Sebebi bin yıllık bir rivayet
Tokat kent merkezine 36 kilometre mesafede bulunan Günçalı köyünde, Danişmendliler dönemine uzanan bir rivayet, nesilden nesillere yaşatılıyor. Köy sakinleri köy sınırları içerisinde yer alan ardıç ormanında, Danişmendli hükümdarı Melik (Emir) Gazi kumandasındaki ağır yaralı askerlerin ormana sığınarak burada şehit olduklarına inanılıyor. Ardıç ağaçlarının şehit kanlarından beslenerek diğer ağaçlardan farklı bir görünümde oldukları düşünülüyor.

Bu nedenle köy sakinleri 'şehit kanından filizlendiğine' inandıkları bu ağaçları hiç bir suretle kesmiyor, evlerinde yakacak veya yapı malzemesi olarak kullanmıyor. Kuruyup devrilen ağaçlar ise yine ormanda bırakılarak oturak olarak kullanılıyor. Üçlü ve dörtlü gövdeler halinde büyüyen çok sayıda ağacın yer aldığı ormanın, 'tarih ve inanç değeri' taşıdığı gerekçesiyle koruma altına alınmasını istiyor.

"ŞEHİTLERİN AZİZ HATIRASI YAŞATILIYOR"

Bölgenin yöre halkı için kutsal bir anlam taşıdığını belirten Günçalı köyü muhtarı Murat Topaç, "Burası eski zamanlarda büyük bir savaşın yaşandığı yer olarak biliniyor. Yaralı askerlerin sırt sırta verip saklandığı ve bir kısmının burada şehit olduğu rivayet ediliyor. Arkamızdaki ağaçların da o şehitlerin aziz hatırasıyla büyüdüğüne inanılır. Biz bu nedenle bu ağaçları koruyoruz. Kurban keser, dualar eder, geçmişimizi unutmamaya gayret ederiz. Ağaç yaşasa da kurusa da buradan odun alıp eve götürmeyiz" dedi.

"TEK KÖKTEN SIRT SIRTA BÜYÜYEN ÇOK AĞAÇ VAR"

Yöre halkından Tahsin Bakır ise dedelerinden miras kalan geleneği sürdürdüklerini ifade ederek:

"Buralara baktığımızda üçlü, dörtlü, beşli haliyle sırt sırta vermiş birçok ağaç görürüz. Köküne inildiğinde ise aslında tek kök olduğu görülür. Rivayete göre Melik Gazi ve ordusu akşamüzeri bu ormanlık alana sığınıyor. Sabah olduğunda ağır yaralı askerlerin bir kısmı sırt sırta şehit halde bulunuyor. Halk da bu ağaçların o şehitlerin kanından filizlendiğine inanıyor. Bu yüzden bu ağaçlardan kereste yapmayız, yakacak olarak da evimize götürmeyiz" diye konuştu.

