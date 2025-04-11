İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk soruşturması kapsamında her geçen gün yeni bir skandal daha ortaya çıkıyor. İmamoğlu yönetimindeki İBB, piyasada en pahalısı 5 bin-7 bin TL olan baretlere 10 bin 650 TL ödeyerek 5.000 adet kurtarma bareti satın aldığı ortaya çıktı. İBB'nin bu ihalesi sosyal medyada büyük bir tepki çekti.

İMAMOĞLU'NUN BİR İHALE VURGUNU DAHA ORTAYA ÇIKTI

İmamoğlu'nun İBB üzerinden yaptığı yolsuz ihalelere bir yenisi daha eklendi. İBB'nin 12 Şubat'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü aracılığıyla kurtuma bareti alımı için kamu ihalesine çıktı. Baretlerin İBB İtfaiye Başkanlığına bağlı birimlerin ihtiyacı doğrultusun dayapılcağı açıklandı. İlk başta 5 bin adet kurtarma bareti için 63 milyon 350 bin TL yaklaşık maliyet belirlendi. Söz konusu malların İBB'nin İstanbul il sınıfları içeresinde göstereceği noktalara teslim edilmesi istendi. Teslimat tarihine ise sözleşmenin imzalanmasını takip eden gün içeresinde başlanması talep edildi. Baretlerin tamamının ise sözleşmeyi takip eden 150 takvim günü içerisinde tek parti haline teslim edilmesi ilan edildi. Teslimatların saat 09.00-15.00 arasında yapılabileceği aktarıldı.

İBB'nin çıktığı kamu ihalesini 1 Şubat 2025 tarihinde Kıvanç Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş kazandı. Söz konusu firmanın ihaleye 53 milyon 250 bin TL teklif verdiği ortaya çıktı.

"BU FİYATA FABRİKA KURULURDU"

İBB'nin yüksek fiyatlara kurtarama bareti alması sosyal medyada birçok vatandaşın tepkisini çekti.

Vatandaşlar, "Sadece baret için bir fabrika kurulur, üretime geçilir, hatta kâr bile edilirdi." Diye eleştiride bulundu.

İBB'nin aldığı kurtarma baretlerinin internet sitelerinde en fazla 7 bin TL olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Bu nasıl bir "kamu ihalesi"? Bu nasıl bir "fiyat"? Kim kazanıyor, kim kaybediyor? Cevabı açık: Halk kaybediyor." şeklinde tepkiler gösterdi.



