29 Nisan 2020 Çarşamba 16:15 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 16:15

Müslüman aleminin en önemli ibadetlerinden biri olan ve her yıl milyonlarca Müslümanın yerine getirdiği farz olan oruç ibadetini yerine getirdiğimiz 11 ayın sultanı Ramazan Ayı başladı. Her sene olduğu gibi ise şimdiden bayram için geri sayıma başlandı. Bu sene Ramazan kaç gün? 2020 Ramazan ayı bu sene kaç gün sürecek? Sorusu on bir ayın sultanının başlamasıyla beraber en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini alıyor. Müslüman alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayının kaç gün süreceği binlerce Müslüman vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte detaylar ve 2020 takvimine göre Diyanet tarafından açıklanan o tarihler…

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan bir önceki yıla göre 10 gün önceden başladı. Her yıl 10 gün geriden başlayan Ramazan ayı ayrıca oruçlu olunacak gün sayısında da değişiklikler olabiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 dini günler takviminde Ramazan Bayramı'nın günleri ve diğer dini günler yer alıyor.

RAMAZAN AYI BU SENE KAÇ GÜN?

24 Nisan 2020 tarihinde Cuma günü başlayan Ramazan her yıl farklı takvim belirlenmektedir. Kimi zaman 29 kimi zaman 30 gün süren 11 ayın sultanı Ramazan bu yıl kaç gün süreceği merak ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre Ramazan ayı 2020 yılında 30 gün sürecek. 24 Nisan 2020 tarihinde Ramazan ayı başladı. 23 Mayıs 2020 tarihinde ise Arefe günüdür.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 23 Mayıs olacak. Bayramın birinci günü bu yıl 24 Mayıs tarihine denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu yıl bayramın denk geldiği tarihler şu şekilde:

Ramazan Bayramı'nın birinci günü: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü: 26 Mayıs Salı