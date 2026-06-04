MSB'den Yunanistan ve GKRY'ye silahlanma uyarısı: Gerginliği artıracak adımlardan kaçının

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle İzmir Çiğli'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gökyüzündeki çelik kanatları Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türk Hava Kuvvetlerinin, yüksek harekat kabiliyeti, nitelikli personeli, modern platformları, yerli ve milli savunma sanayisinin sağladığı ileri teknoloji imkanlarıyla semalarımızın kalkanı olmaya devam ettiğini belirten Aktürk, "Hava gücümüzün temelini oluşturan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde kritik rol üstlenen Çiğli'de konuşlu 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda, Hava Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümü kapsamında 6-7 Haziran'da Gençlik ve Havacılık Festivali düzenlenecektir." dedi.

Aktürk, etkinlik ile katılımcılara, Türk havacılığının geldiği noktayı yakından görme fırsatı, gençlerin havacılık ve uzay alanlarına olan ilgilerinin artırılması, yerli ve milli savunma sanayisi ile Türk Hava Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin tanıtılmasının amaçlandığını vurguladı.

Festivale ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin aileleri ile birlikte katılımına açık olan festivalde hava, paraşüt ve paramotor gösterileri, personel kurtarma tatbikatı, statik uçak sergileri, simülatör deneyim alanları, özendirici uçuş faaliyetleri, konserler ve çeşitli kültürel etkinlikler yer alacak, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşları yapılacaktır."

- TERÖRLE MÜCADELE

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörle mücadelesine, sınırları korumaya, karada, denizde ve havada Türkiye'nin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Terörle mücadele ve sınır güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"Son iki haftada 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, hudutlarımızda 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 698 şahıs yakalanmış, 4 bin 219 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, teslim olan terörist sayısı 99'a ulaşmış, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 860, engellenen kişi sayısı da 34 bin 389 olmuştur. Ayrıca, son iki hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 79 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

- NATO

Aktürk, ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında, geniş bir coğrafyada etkin şekilde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrara güçlü ve sürdürülebilir katkılar sunmaya devam ettiğini söyledi.

Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı tarafından, 6'ncı Deniz Güvenliği Konferansının 9-10 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirileceği bilgisini veren Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı (NCIA) sorumluluğunda, Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) alanında faaliyet gösteren firmalar ile ilgili NATO kuruluşlarının katılımıyla düzenlenecek NATO EDGE 2026'nın üçüncüsü, 17-19 Kasım tarihleri arasında İzmir EXPO Fuar Alanı'nda icra edilecektir. Söz konusu faaliyet, milli savunma sanayiimizin ulaştığı yüksek teknoloji seviyesinin ve gelişmiş kabiliyetlerinin uluslararası düzeyde tanıtılmasına imkan sağlayacak, aynı zamanda ülkemizin savunma alanındaki birikim ve başarılarının görünürlüğünün artırılmasına katkıda bulunacaktır. Faaliyete ilişkin detaylı bilgiye ve başvuru işlemlerine NATO EDGE 26 resmi internet sitesinden erişilebilmektedir."

- İSRAİL

Aktürk, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumunun, bölgedeki insani durumu her geçen gün daha da ağırlaştırdığını söyledi.

İsrail'in, bir yandan Lübnan'daki işgal ettiği yerleri genişleterek Lübnanlıları kalıcı göçe zorladığını, diğer yandan ise İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine göz yumduğunu belirten Aktürk, "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve bölgedeki barış ve istikrarı hedef alan bu eylemler karşısında, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırarak, somut adımlar atması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." dedi

Aktürk, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin kalıcı barışla sonuçlanmasının bölge için önemine dikkati çekerek, tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasını temenni ettiklerini ifade etti.

- EĞİTİM VE TATBİKATLAR

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharebe etkinliğinin muhafazası ve geliştirilmesi, kara, deniz, hava, uzay ve siber alanda daha etkin, caydırıcı ve hazır hale getirilmesi amacıyla milli ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Tatbikatlara ilişkin bilgi veren Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün başlayan ve çok tehditli ortamda karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amacıyla Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen, Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığından müteşekkil 125 gemi, 60 hava unsuru, insansız deniz araçları ve 18 bin personelin görev aldığı Denizkurdu-II Tatbikatı 14 Haziran'a kadar devam edecektir. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri 11 Haziran'da Doğu Akdeniz'de TCG Anadolu'da icra edilecektir."

- ENVANTERE YENİ GİREN SİLAH SİSTEMLERİ

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin modern ve etkin savunma gücünün, yerli ve milli savunma sanayisinin ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmesi çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda son iki hafta içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığının muhtelif miktarda, ilk kez olmak üzere MİLKAR-6A Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi ile İHA-230 mühimmatı muayene ve kabul faaliyeti tamamlanarak envantere alındığı bilgisini veren Aktürk, şunları söyledi:

"Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından başta MK-82 genel maksat uçak bombası olmak üzere çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır. Ayrıca ASELSAN tarafından muhtelif miktarda, TARAS-II Radyolink Sistemi Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza, AcroSAT Gemi Uydu Haberleşme Terminali Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza, Lazer Güdüm Kiti (LGK 84), İhtar İHA Karşı Sistemi ve ARTcom 9681 Hava Telsizi Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilmiştir."

- "AİLE YILI" KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER

Aktürk, "Aile Yılı" kapsamında, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin devam ettiğini belirtti.

Bugüne kadar 71 bin 181 personele "Sağlıklı Aile Eğitimi", 676 bin 327 katılımcıya ise "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" uygulandığını söyleyen Aktürk, şunları kaydetti:

"Güçlü ailenin, güçlü toplum, güçlü Türkiye ve güçlü ordunun temeli olduğu bilinciyle, personelimiz ve ailelerine yönelik eğitim ve farkındalık faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Milli Aile Haftası'nı kutluyor, ailelerimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü ise şimdiden kutluyor, çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulması ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 'sıfır atık' hedefinin önemini bir kez daha vurguluyoruz."

Bakanlık, İzmir Çiğli'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının soruları üzerine açıklamalarda bulundu.

NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin soru üzerine "NATO Zirvesi'ne yönelik tüm güvenlik tedbirleri devletimizin ilgili kurumları ve NATO makamları ile koordineli şekilde alınmaktadır." cevabı verildi.

- YUNANİSTAN VE GKRY'NİN SİLAH ALIMLARINI ARTIRMASI

Bakanlık tarafından, Yunanistan ve GKRY'nin son dönemdeki silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerinin yakından ve dikkatle takip edildiği belirtildi.

Türkiye'nin, Ege ve Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olmakla birlikte, hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve KKTC'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bölgemizin ihtiyacı olan husus, silahlanma yarışları ve gerginliği artıracak adımlar yerine, uluslararası hukuk temelinde iş birliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesidir. Bununla birlikte Yunanistan'ın savunma harcamalarını artırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur."

- BİR TUGAYDA YAŞANAN DARP OLAYI

Bir tugayda yaşanan darp olayına ilişkin soru üzerine, Bakanlık tarafından şu cevap verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Söz konusu olayla ilgili soruşturma izni Bakanlığımızca verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine ve makamına bakılmaksızın gereken yapılır."