Bu teröristlerin Kamışlı'da ne işi var
ABD ile kurulması planlanan güvenli bölgeye dün YPG/PKK’lı teröristler intikal etti. Fırat’ın doğusuna olası bir harekata karşı, arındırılması planlanan Kamışlı’ya yapılan terör sevki ABD’nin ikiyüzlülüğünü yine gözler önüne serdi.
Suriye’nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge ve Müşterek Harekat Merkezi için Türk ve ABD’li yetkililerin çalışmaları devam ederken dün yaşanan gelişme akıllara oyalama taktiğini getirdi. ABD, Türkiye’yi güvenli bölge vaadiyle Fırat’ın doğusuna operasyon yapmasını geciktirmek isterken diğer taraftan da terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG/PYD’nin bölgedeki faaliyetlerini görmezlikten geliyor.
KAMIŞLIYA TERÖR SEVKİ
Terör örgütüne daha önce 22 bin TIR ve 5 bin uçak dolusu yardım yapan ABD’nin ikiyüzlülüğü dün yine tescillendi. Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde YPG/PKK’lı teröristlerin hareketliliği görüntülendi. Suriye’nin Kamışlı kentindeki çevre yolunda ilerleyen 3 kamyonetin içinde bulunan teröristlerin hareketliliği Nusaybin ilçesinden kameralara yansıdı. Yaklaşık 50 kişilik teröristin yer aldığı 3 kamyonet, Türkiye sınırına yakın bölgeden geçerek, Kamışlı kent merkezine ilerledikleri görüldü.
PAÇAVRALAR İNDİRİLMİŞTİ
Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki Kamışlı ilçesinde teröristlere ait bez parçaları, direklerden indirilmişti. ABD’nin, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kılıfıyla koruduğu ve silah yardımı yaptığı PKK’nın Suriye uzantısı YPG/PYD Türkiye’nin Fırat’ın doğusu için oyalama taktiğine sabrının kalmadığını açıklaması üzerine korkudan paçavralarını bayrak direklerinden indirdi. Ancak teröristler bu hamle ile bölgeden çıktığı izlenimini vermeye çalışırken bir yandan da olası harekata karşı bölgeye hem militan hem de silah yığınağı yapmaya devam ediyor.
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