29 Şubat 2020 Cumartesi17:24 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 17:26

Şehit Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenlendi.



Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenaze namazının ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Değerli kardeşlerim, öncelikle şu anda musallada bulunan şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Biliyoruz ki şehitlerimiz Peygamber Efendimize komşu. Rabbimizin müjdesi çok net ortada: Allah yolunda öldürülenlere, öldüler demeyiniz. Onlar diridir, siz bilemezsiniz.

Bu mücadeleyi verirken şehit olan Emre Kardeşimize siz de görevinizi en gür sesle yaptınız. Biz şimdi onu o ulu makama uğurluyoruz. Şu an Suriye'de ve Libya'da geçmişte nasıl bu mücadeleyi verdiysek buralarda mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Şehitler Tepesi boş kalmayacaktır. Bu topraklar sıradan topraklar değil. Şühedanın fışkırdığı topraklardır, bu topraklar.