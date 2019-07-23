29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7227
  • 6,3854
  • 260.642
  • 102556
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bu yıl 80 bin kaçak göçmen sınır dışı edilecek

İçişleri Bakanı Soylu  geçen yıl 56 bin kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini belirterek “Bu yıl itibariyle de biz ortalama 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirmek zorundayız” dedi. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da katıldığı bir programda “Bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığımız aşikardır” diyen Soylu, “Sadece 2016 yılında Türkiye sınırına gelip de geçmek isteyen kaçak göçmenlerin engellenme sayısı 729 bin 370. 2018’de bu rakama 547 bin 857. Yine 2019’da şu ana kadar bu rakam 167 bin 874. Bu rakamın bu kadar düşmesinde bir taraftan da bu sınırlarda almış olduğumuz, almaya çalıştığımız ve alacağımız tedbirlerde var” ifadesini kullandı. Soylu, Türkiye’de 2017 yılında 175 bin, 2018’de ise 268 bin ve 2019’da da 160 bin kaçak göçmen yakalandığı bilgisini vererek “Yılsonunu 300 bini aşarak bitireceğimizi tahmin ediyoruz” dedi. Yasadışı göçle büyük bir mücadele verildiğinin altını çizen Soylu şunları söyledi: 

YAPMAK ZORUNDAYIZ

“Bu mücadeleyi Türkiye insanlık adına vermektedir. Hakikaten Türkiye’yi bir kaçak göç merkezi yapmamak için büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bu esnada da 3 milyon 630 bin Suriyeli kardeşimiz de ülkemizde misafir ediyoruz.Geçen yıl 56 bin kaçak göçmeni sınır dışı ettik. Eğer bunu yapmazsak, Türkiye kaçak göç açısından çekici  hale gelir. 20 Temmuz itibariyle rakam 43 bin. Bu yıl itibariyle de biz ortalama 80 bin, yani geçen seneden neredeyse, yüzde 40-50 civarında bir fazlalıkla sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirmek zorundayız.”

Filistinliler İsrail´in davetlisi Suudi gazeteciyi Aksa´dan kovdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Emniyette terfiler belli oldu

Emniyette terfiler belli oldu

S&P'den İngiltere'ye uyarı

S&P'den İngiltere'ye uyarı

Çarpıcı hamle! ABD ile yapılan anlaşmayı veto etti

Çarpıcı hamle! ABD ile yapılan anlaşmayı veto etti

İşte Notre Dame'ın yeniden yapım görüntüleri

İşte Notre Dame'ın yeniden yapım görüntüleri

ABD, İran'a ait ikinci bir İHA daha düşürdü

ABD, İran'a ait ikinci bir İHA daha düşürdü

Ringde aldığı darbelerle öldü

Ringde aldığı darbelerle öldü

ABD'den F-16 alımını veto ettiler

ABD'den F-16 alımını veto ettiler

Hakan Atilla Türkiye'ye dönüş için yola çıkıyor

Hakan Atilla Türkiye'ye dönüş için yola çıkıyor
 

POPÜLER HABERLER

Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü

Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü

Yetenekli insanlar ve büyüleyen eserleri

Yetenekli insanlar ve büyüleyen eserleri

Beğeni rekorları kıran fotoğrafların arka perdesi

Beğeni rekorları kıran fotoğrafların arka perdesi

La Casa de Papel'den yeni fotoğraflar

La Casa de Papel'den yeni fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA