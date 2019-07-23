Bu yıl 80 bin kaçak göçmen sınır dışı edilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da katıldığı bir programda “Bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığımız aşikardır” diyen Soylu, “Sadece 2016 yılında Türkiye sınırına gelip de geçmek isteyen kaçak göçmenlerin engellenme sayısı 729 bin 370. 2018’de bu rakama 547 bin 857. Yine 2019’da şu ana kadar bu rakam 167 bin 874. Bu rakamın bu kadar düşmesinde bir taraftan da bu sınırlarda almış olduğumuz, almaya çalıştığımız ve alacağımız tedbirlerde var” ifadesini kullandı. Soylu, Türkiye’de 2017 yılında 175 bin, 2018’de ise 268 bin ve 2019’da da 160 bin kaçak göçmen yakalandığı bilgisini vererek “Yılsonunu 300 bini aşarak bitireceğimizi tahmin ediyoruz” dedi. Yasadışı göçle büyük bir mücadele verildiğinin altını çizen Soylu şunları söyledi:

YAPMAK ZORUNDAYIZ

“Bu mücadeleyi Türkiye insanlık adına vermektedir. Hakikaten Türkiye’yi bir kaçak göç merkezi yapmamak için büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bu esnada da 3 milyon 630 bin Suriyeli kardeşimiz de ülkemizde misafir ediyoruz.Geçen yıl 56 bin kaçak göçmeni sınır dışı ettik. Eğer bunu yapmazsak, Türkiye kaçak göç açısından çekici hale gelir. 20 Temmuz itibariyle rakam 43 bin. Bu yıl itibariyle de biz ortalama 80 bin, yani geçen seneden neredeyse, yüzde 40-50 civarında bir fazlalıkla sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirmek zorundayız.”