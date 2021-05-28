28 Mayıs 2021 Cuma 16:20 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 16:20

İstanbul'un fethi bu sene de büyük bir coşku ile kutlanıyor. Vatandaşlar "Bu yıl, İstanbul'un fethinin kaçıncı yıl dönümü?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Sultan 2. Murad'ın oğlu olan 2. Mehmed, 1453 yılında Bizans'ın elindeki İstanbul'u fethetti. Hadis-i Şerif'te de adı geçen bu kutlu şehiri alan 2. Mehmet, sonrasında Mehmet "Fatih" Sultan unvanını aldı. Peki 2021 bu yıl İstanbul'un fethinin kaçıncı yılı? İşte konu hakkında merak edilenler...

BU YIL İSTANBUL'UN FETHİNİN KAÇINCI YILI 2021?

İstanbul 1453 yılında, 54 günlük bir kuşatma sonucu 29 Mayıs'ta fethedilmiştir. Bu yıl, 2021 senesi İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüdür.

İSTANBUL'UN FETHİNİN ÖNEMİ

İstanbul'un fethedilmesi Osmanlı Devleti açısından pek çok nedenden ötürü gerekliydi. Bunun ilk sebebi, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bir hadisinde belirttiği: "Kostantiniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir." müjdesine nail olmaktı.

Fatih Sultan Mehmet kuşatma başladığında daha 21 yaşındaydı. Genç ve kararlıydı, kendine güvenen azimli bir sultandı. 6 Nisan 1453 tarihinde kuşatmaların başlamasıyla savaş başladı. Papa Bizans'a tam teçhizatlı 5 yardım gemisi gönderdi. Gemiler Osmanlı donanmasını geçerek Haliç'e girdi. Bu arada 2. Mehmet karadan Haliç'e 70 parçalık gemi indirdi. Osmanlı ordusu 53 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethetti.

Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi bitti, yükseliş dönemi başladı. İstanbul'un fethi ile Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki Bizans'ın yarattığı tehlike ortadan kalktı. İstanbul'un fethi ile Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan ticaret yolları ele geçirildi. İpekyolu'nun Avrupa'ya giden kolu ele geçirildi. İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkenti yapıldı. 2. Mehmet ülke alan, ülke açan anlamına gelen 'Fatih' ünvanını aldı. Osmanlı Devleti'nin İslâm Dünyası'ndaki saygınlığı arttı. Fener Rum Patrikhanesi Osmanlı himayesine girdi.

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