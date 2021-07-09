Bu zamanda bu kafa... Boğaziçili akademisyenden başörtülü öğrencilere saldırı

9 Temmuz 2021 Cuma 10:52 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 10:56

Boğaziçi Üniversite'sinde sular durulmuyor... Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlatılan eylemler, Kabe fotoğrafının yere serilmesi skandalı, LGBT eylemleri gibi birçok olayla gündemden düşmeyen Boğaziçi Üniversite'si akademisyenlerinin son hedefi başörtülü öğrenciler oldu.

BOĞAZİÇİ'NDE BAŞÖRTÜSÜ YASAKLANACAK

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü akademisyenlerinden Ercan Çankaya, sosyal medya hesabından İslam düşmanlığı yaparak, başörtülü öğrencilere saldırdı. Başörtülü bir öğrencinin "Başörtülü eğitim hakkının zaten bizlerin hakkı olduğunu, normalinin zaten bunun aykırılığına karşı geçmek olduğunu, bu yüzden size minnet etmek zorunda olmadığınızı anlayacaksınız" sözlerini alıntılayan Çankaya, haddini aşan sözler kullandı.

"ÜNİVERSİTELERDE GERİCİLİK YASAKLANACAK"

Başörtüsüyle üniversiteye girilmemesi gerektiğini savunan Çankaya, "Senin türban üniversiteye girip girmemeni savunmak 'normal ya da anormal' sıfatlarıyla tanımlanabilecek bir konu değil. Basit bir yönetmelik meselesi. Bence girmemeniz gerekiyor, giremeyeceksiniz de. Bugünler geçici. Üniversitelerde gericilik yasaklanacak" ifadelerini kullandı. Başörtülü öğrenci ise Çankaya'ya "Dördüncü üniversitemi okuyacağım. Ağlayarak günlüğüne yazabilirsin" sözleriyle karşılık verdi.