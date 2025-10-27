İSTANBUL 27°C / 13°C
''Bu ziyaret bizim için çok önemli'' dediler... ''Türkiye muhatap olarak önemli rol oynuyor''

Almanya'da Hükümet Sözcü Yardımcısı Steffen Meyer, Türkiye'nin sadece NATO müttefiki olarak değil, birçok siyasi konuda muhatap olarak da önemli rol oynadığını belirtti.

27 Ekim 2025 Pazartesi 16:57
Meyer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in 30 Ekim'de Türkiye'de yapacağı temasları cuma günü duyurduklarını anımsatarak bunun, Şansölye Merz'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapacağı ilk ziyaret olduğuna işaret etti.

Ziyaretin merkezinde Şansölye Merz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılacak görüşme olacağını aktaran Meyer, "Esas olarak gerçekten bu ziyaret bizim için çok önemli. Türkiye sadece NATO müttefiki olarak değil, birçok siyasi konuda muhatap olarak da önemli rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Meyer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Merz'in daha önce görüşmeler yaptıklarını, şimdi de bu diyaloğu sürdüreceklerini dile getirdi.

İki ülke arasında önemli bir dizi ikili konunun bulunduğunu vurgulayan Meyer, "Dış politikada önemli olan bir dizi konu var. Elbette, Şansölye'nin son aylardaki tüm seyahatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlık savaşı zaten ön planda olan bir konu. Bu bakımdan bu seyahate umutla bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

