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Buca Belediyesi'nde gözler cuma gününde! AK Parti'nin başkan adayı Veli Balyemez

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yerine seçilecek başkan vekili için siyasi partiler hazırlıklarını sürdürüyor. Cuma günü yapılacak seçim öncesinde Cumhur İttifakı'nın adayının, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı tarafından açıklanan meclis üyesi Veli Balyemez olduğu duyuruldu.

İHA11 Haziran 2026 Perşembe 09:46 - Güncelleme:
Buca Belediyesi'nde gözler cuma gününde! AK Parti'nin başkan adayı Veli Balyemez
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Buca Belediyesi'nde yaşanan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ardından tutuklanan Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yerine geçecek isim, 12 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek meclis toplantısında belirlenecek. Kritik seçim öncesi AK Parti cephesinden beklenen açıklama geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Cumhur İttifakı'nın Buca Belediye Başkan Vekili adayının meclis üyesi Veli Balyemez olduğunu duyurdu.

SAYGILI: "CUMHURBAŞKANIMIZIN TENSİPLERİYLE ADAYIMIZ VELİ BALYEMEZ'DİR"

Genel Merkez ve Cumhur İttifakı paydaşlarıyla yapılan geniş çaplı istişareler sonucunda adayın netleştiğini ifade eden Başkan Saygılı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli İzmirli hemşehrilerim, 12 Haziran Cuma günü yapılacak olan Buca Belediyesi Başkan Vekili seçimi için, Genel Merkezimiz, Milletvekillerimiz, Cumhur İttifakı'mızın değerli temsilcileri, teşkilatımız ve ilgili meclis üyelerimizle yürüttüğümüz istişareler ve değerlendirmeler neticelenmiştir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 'Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Vekili Adayı' olarak göstereceğimiz isim Veli Balyemez'dir. Balyemez'e gireceği seçimde başarılar diliyorum. İzmir'imiz ve Buca'mız için hayırlı olsun inşallah."
  • Buca Belediye Başkanı
  • Seçim Hazırlıkları
  • AK Parti İzmir

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