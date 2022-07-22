Buca metrosunda yeni skandal: Sizi yine eledik

Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca ilçesinde yapılacak metro inşaatının ihalesi yeni bir skandalla gündem oldu. Belediye Danıştay'ın iptal kararına rağmen ihale komisyonunu toplayıp yine 529 milyon lira daha fazla teklif veren Gülermak'a verdi. İhalede en düşük teklifin sahibi Yapı Merkezi-Nurol ortaklığına ise "Biz sizi yine eledik" yazısı gönderdi.

SKANDALIN GEÇMİŞİ

Bilindiği gibi Buca Metrosu ihalesi, 3 milyar 921 milyon lira teklif veren Gülermak AŞ'ye verilmişti. Oysa bu ihale için Yapı Merkezi-Nurol ortaklığı, 3 milyar 392 milyon lira ile en düşük teklifi vermişti. Ardından da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle 14 Şubat'ta temel atılmıştı. Ancak bu süreçte ihalede en düşük teklif veren Nurol-Yapı Merkezi ortaklığı İzmir 4. İdare Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme ihalenin Gülermak'a verilmesini öngören ihale komisyonu kararını iptal etti.

DANIŞTAY 'DUR' DEDİ

Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Danıştay 16. Dairesi'ne itiraz etti. Son olarak Danıştay 16. Dairesi itirazı oy birliği ile reddetti. Böylece iptal kararı kesinleşmiş oldu. Buna göre, belediyenin ihale komisyonunu tekrar toplayıp işi kime vereceğiyle ilgili yeni bir karar alması gerekiyordu. Belediye aldığı kararı Yapı Merkez-Nurol tarafına iletti. Nurol-Yapı Merkezi ortaklığına gönderilen yazıda özetle "İhaleyi yeniden değerlendirdik ve sizi yine eledik" denilirken, İzmir Belediyesi önceki gün yaptığı açıklamayla da işin Gülermak tarafından kaldığı yerden devam ettirileceğini duyurdu.

ARIOĞLU DOĞRULADI

Tebliğin kendilerine ulaştığını anlatan Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Arıoğlu, AKŞAM'a yaptığı açıklamada Danıştay da kararı onayladıktan sonra ihale kararının bozulduğu kesinleşti. Belediye ihale komisyonunu tekrar toplayıp kararını yeniden almış. Bize de tebliğ ettiler.

Mahkeme yeteri kadar incelenmeden karar verildiği için bozmuştu. Herhalde destekleyici evrak sayısını artırarak aynı kararı yinelemişler" dedi. Arıoğlu bundan sonra nasıl bir adım atacakları konusunda ise "Henüz bir karar oluşturmadık" dedi.

Yapı Merkezi'nin patronu CHP'li eski milletvekili Ersin Arıoğlu'nun oğlu Başar Arıoğlu, 28 Mart'ta AKŞAM'da yayınlanan röportajında CHP'ye liyakat dersi vermişti. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inşa eden ortaklardan olan Arıoğlu "Evet bizim kalbimiz solda atar. Sosyal demokrasi diye bir şey var. Bunun ne olduğu belli. Ben solcuyum diyerek solcu olunmuyor" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun köprü muhalefetini eleştirdi. Aroğlu İzmir Metrosu ile ilgili de şunları söylemişi: "3-4 ay önce yapılan metro ihalesinde biz Yapı Merkezi ve Nurol olarak en düşük fiyatı verdik. Buna rağmen ihaleden atıldık, 500 milyon lira farkla iş ikinciye verildi. Asıl bu sorgulanmalı. Nurol Osmangazi'yi, Marmaray'ı yapmış, biz Çanakkale'yi Avrasya'yı yapmışız. Ve diyorlar ki 'Bunlar işi bilmiyor. Yanlış fiyat vermişler, işi yapamazlar. Ben kendi favorime vereyim'. İhale yapma o zaman. Beni niye uğraştırıyorsun."

BELEDİYE: PROJEYE DEVAM EDİLECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Danıştay'ın kararına rağmen Buca Metrosu'nun yapımının önünde hukuki bir engel kalmadığını iddia etti. Belediyeden yapılan açıklamada, ihaleye yapılan itiraz üzerine Danıştay'a taşınan davada karar verildiği, Nurol-Yapı Merkezi Ortak Girişimi'nin teklifinin doğrudan geçerli kabul edilmesi talebinin uygun görülmediği belirtildi. Açıklamada "Danıştay kararı doğrultusunda, Buca Metrosu'nun yapım işi kaldığı yerden devam edecek, İzmir tarihinin en büyük projesi planlandığı şekilde öngörülen takvime uygun olarak yapılacaktır" denildi.