Buca'daki çevre katliamına Bakanlık 'dur' dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Yeşil alan yapacağız" dediği Buca Cezaevi arsasına moloz dökerek mezbeleliğe çevirdi. Çıkan haberler sonrası harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyeyi uyardı. Araziyi temizlemek zorunda kalan belediye, giriş çıkışlarını da kapattı.

İzmir'deki Buca Cezaevi, 3 yıl önce meydana gelen ve 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde ağır hasar alınca boşaltıldı. Cezaevini yıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arazisini önce rezerv alan ilan ederek, hazırladığı imar planlarını askıya çıkardı.

Planlarda arazinin 44 bin 442 m2'lik kısmı yeşil ve sosyal donatı alanı olarak ayrıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise rezerv alan kararı ve imar planının iptali için dava açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de hükümetin araziye AVM yapmayı planladığını öne sürerek, "Biz yeşil alan yapacağız" dedi. Ancak, kentin tam ortasında yer alan alana moloz dökmeyi tercih etti.

Mezbeleliğe dönüşen arazisinin fotolarını paylaşan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise, "Utanmadan, sıkılmadan, çevreden ve yeşilden bahsediyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, asfalt kırıklarından türlü çöplere kadar, insan sağlığına zararlı ne kadar madde varsa cezaevi arazisine döküyor. Soyer burayı AVM yapacaktı, başaramadı, hırsından çöplük yapmaya kalktı" diye tepki gösterdi.

Sabah'ın haberine göre, Yaşanan çevre katliamı sonrası çıkan haberleri ihbar kabul eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğüne bağlı ekipler alana giderek tespit yaptı.

Ardından da tutanak tutup, İzmir Büyükşehir Belediyesine yazı yazarak, molozların kaldırılmasını istedi.

Belediye de iş makinaları ile molozları kaldırıp, moloz döküm sahasına götürdü. Arazinin giriş çıkışlarına da beton bariyerler koyarak, araç giriş çıkışını önledi.