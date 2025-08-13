İSTANBUL 30°C / 23°C
Güncel

Buca'daki yangın kontrol altında!

İzmir'de dün yanan bir minibüsten ormanlık alana sıçrayarak başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan müdahale günün ağarmasıyla yeniden başlamıştı. Bakan Yumaklı, yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 09:18
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Buca'daki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

MİNİBÜSTE BAŞLADI ORMANA SIÇRADI

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen minibüste dün çıkan yangın, otoyol yanındaki ormanlık alana sıçramıştı.




