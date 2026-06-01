Buca'daki yolsuzluğun detayları ortaya çıktı: Belediyede ''rüşvet fabrikası'' kurmuşlar

Yargı ve emniyet birimlerinin uzun süreli fiziki ve teknik takibi, CİMER ihbarları ve tanıkların ürpertici beyanları, bir yerel yönetim sarmalında dönen organize imar ve ihale yolsuzluklarından birini gözler önüne serdi. Aralarında üst düzey belediye yöneticileri, imar müdürleri, şefler, mühendisler, meclis üyeleri ve müteahhitlerin de bulunduğu 62 kişiyi hedef alan operasyon, kamu gücünün haksız kazanç kapısına dönüştürüldüğü bir "rüşvet fabrikasını" deşifre etti.

Kripto organizasyon gibi çalışan imar şebekesinin, teknik usulsüzlükleri gizlemek için "proje yapıştırma" yöntemi kullandığı, kaçak yapılara geriye dönük evrak düzenlediği ve rüşvet paralarını inşaat şirketleri ile lüks mülkler üzerinden akladığı ortaya çıktı.

BUCA'DA İMAR ÜZERİNDEN KURULAN "RANT DÜZENİ"

Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasında en dikkat çeken başlıklardan biri, imar süreçleri üzerinden kurulduğu öne sürülen rüşvet sistemi oldu. Tespitlere göre, ilçede yapılacak bazı inşaat projelerinde imar mevzuatına aykırı şekilde kat ve daire sayısı artırıldı, sorunlu projelerin onay süreçleri belediye içindeki belirli görevliler eliyle hızlandırıldı.

Dosyada yer alan beyanlarda, müteahhitlerin usulsüzlüklerin görmezden gelinmesi karşılığında belediye görevlilerine para, daire veya farklı menfaatler sağladığı ileri sürüldü. Bazı projelerde 20 dairelik kapasitenin usulsüz hesaplamalarla çok daha yüksek sayılara çıkarıldığı, bu yolla elde edilen haksız kazancın belediye içerisindeki ilgili kişilerle paylaşıldığı iddia edildi.

RUHSAT, OTURMA İZNİ VE NUMARATAJ HATTI

Soruşturma kapsamında yalnızca proje çizim ve onay süreçleri değil; ruhsat, yapı kullanma izni, oturma raporu, numarataj ve elektrik-su bağlantı işlemleri de mercek altına alındı. Dosyadaki iddialara göre, imara aykırı yapıların resmî işlemlerinde belediye içinden destek sağlandı; bazı binalar projeye aykırı olmasına rağmen ruhsatlandırıldı veya oturma izni verildi.

Yapılan tespitlere göre, yapı ruhsatı ve oturma raporu süreçlerinde belirli tutarlarda rüşvet talep edildiği, projeye aykırı büyütülen dairelerin ve ortak alan müdahalelerinin görmezden gelindiği öğrenildi. Ayrıca yeni yapılmış bazı binaların "geçmişe dönük evrak düzenleme" yöntemiyle daha eski tarihte yapılmış gibi gösterildiği, bu yolla kaçak yapıların yasal zemine oturtulmaya çalışıldığı iddia edildi.

MÜTEAHHİT-BELEDİYE HATTINDA "SABUN" SİSTEMİ

Dosyada yer alan en çarpıcı bulgulardan biri de bazı müteahhitlerin belediye görevlilerine ödeme yapmak için kendi aralarında özel yöntemler kullanması oldu. Beyanlarda, inşaat firmalarının projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi amacıyla belediye personeline rüşvet verdiği, bu ödeme trafiğinin "sorun çözme/erteleme" anlamında bazı çevrelerde "sabun" adıyla anıldığı ileri sürüldü.

İddialara göre, bazı inşaat firmaları kat artışı, kitle aşımı, daire sayısı artırımı, ruhsat kolaylığı ve oturma izni gibi işlemler için belediye içindeki görevlilerle temas kurdu. Bazı projelerde rüşvetin doğrudan para olarak, bazılarında ise daire, Çeşme'de lüks yazlık veya farklı menfaatler üzerinden sağlandığı öğrenildi.

BELEDİYE İŞTİRAKLERİ VE KREDİ KARTI HARCAMALARI

Soruşturma dosyasında belediye iştirakleriyle ilgili tespitler de geniş yer tuttu. İştirak şirketlerine ait kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanıldığı, şirket kaynaklarından karşılıksız nakit çekildiği, bazı siyasi organizasyonların konaklama, yemek ve ulaşım giderlerinin belediye iştirakleri üzerinden karşılandığı kaydedildi.

Dosyada ayrıca, belediye iştirakinden milyonlarca liralık para akışına ilişkin iddialar, araç kiralama bedellerinin kamu şirketi üzerinden ödenmesi ve kişisel ihtiyaçların şirket kaynaklarıyla karşılanması gibi başlıklar da yer aldı.

"BANKAMATİK MEMUR" AĞI MERCEK ALTINDA

Operasyon dosyasının bir diğer önemli ayağını ise "bankamatik personel" yöntemiyle belirli şahısların fonlanması oluşturdu. SGK kayıtları ve tanık beyanları doğrultusunda, fiilen çalışmadığı halde maaş ve ödeme alan kişiler ile bu sistemin kurulmasında sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen belediye ve iştirak çalışanları soruşturma kapsamına alındı.

Bu başlık altında çok sayıda müdür, müdür vekili, büro personeli, iştirak çalışanı ve idari sorumlunun dosyada yer aldığı belirtildi. İddialara göre, belediye kaynakları üzerinden fiilen çalışmayan kişilere düzenli ödeme yapıldı ve bu uygulama belirli bir organizasyon çerçevesinde sürdürüldü.

İHALE VE DOĞRUDAN TEMİN DOSYALARI İNCELEMEYE GİRDİ

Soruşturma kapsamında araç kiralama, lastik alımı, çöp konteyneri, bitki alımı, etkinlik organizasyonları ve doğrudan temin işlemleri de incelemeye alındı. Dosyada, bazı ihalelerin belirli firmalara yönlendirildiği, alımların fahiş fiyatlarla yapıldığı ve bu işlemler üzerinden menfaat temin edildiği iddia edildi.

Özellikle milyonlarca liralık bitki alımı, araç kiralama süreçleri ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığına ilişkin beyanlar dosyada dikkat çekti. Belediyenin ihale ve satın alma süreçlerinin, imar dosyalarındaki rüşvet iddialarıyla birlikte organize bir çark içinde değerlendirildiği öğrenildi.

YOLSUZLUKLARI HABER YAPANLARA YÖNELİK BASKI, DARP VE SUSTURMA FAALİYETLERİ

Soruşturma dosyasında yalnızca mali suç iddiaları değil, belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşım yapan kişilere yönelik baskı ve darp iddiaları da yer aldı. Bazı beyanlarda, belediye yönetimi ve çevresindeki yapı hakkında eleştirel paylaşım yapan kişilerin tehdit edildiği veya fiziki saldırıya uğradığı öğrenildi

Bu iddialar, soruşturmanın yalnızca imar ve mali usulsüzlüklerle sınırlı kalmadığını; belediye çevresinde farklı sesleri kısmaya yönelik bir baskı mekanizması kurulduğu yönündeki iddiaların da incelemeye alındığını ortaya koydu.

62 ŞÜPHELİ, ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA

İzmir merkezli yürütülen operasyon kapsamında 62 şüphelinin belediye yönetimi, eski ve mevcut idari kadrolar, imar ve ruhsat birimlerinde görev yapan personel, iştirak yöneticileri, şirket çalışanları, müteahhitler ve teknik proje çevresinden kişiler olduğu belirtildi.

Soruşturmanın odağında, belediye imkânlarının suç örgütü mantığıyla kullanıldığı, imar ve ihale süreçlerinden haksız kazanç sağlandığı, kamu kaynaklarının kişisel ve siyasi amaçlarla harcandığı ve usulsüz işlemlerin belediye içindeki belirli kadrolar eliyle yürütüldüğü iddiaları yer alıyor.