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Budaklı Kaplıcası manda yetiştiricilerinin eğlence mekanı oldu

Bitlis'e 30 kilometre, Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Dağı eteklerindeki Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandalarla doluyor. Bölgede yaşayan yetiştiriciler, sık sık mandalarını sıcak suya getiriyor.

DHA4 Ocak 2022 Salı 09:28 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 09:28
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Hava sıcaklığının sıfır altında 20 derece olduğu bölgede mandalarla kaplıcaya giren gençler, sıcak suda eğlenirken, çevredekiler de merakla takip ediyor. Nemrut Dağı eteklerindeki doğal Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandalarıyla sıcak suya giren gençlerin eğlence mekanı oluyor. Bölgedeki manda sahipleri, sık sık sıcak suyu seven mandalarıyla kaplıcanın yolunu tutuyor. Gençler, su sıcaklığının 35- 40 derece olduğu kaplıcada hayvanları ile yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Mandalarını düzenli olarak sıcak suya getiren Muhammed Tören, kaplıcanın hayvanlarına iyi geldiğini söyledi. Tören, kış aylarında haftanın en az 2 günü mandalarını sıcak suya getirdiğini, hem temizlendiklerini hem de stres attıkları için süt verimlerinin arttığını belirtti.

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