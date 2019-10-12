22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Budapeşte'de PKK yandaşlarının eylemine Türk vatandaşları izin vermedi

Terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği önünde gerçekleştirmek istedikleri eylemi Türk vatandaşları önledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Macaristan'daki Türk vatandaşları, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği önünde gerçekleştirmek istedikleri eylemi engelledi.

Macaristan'da yaşayan Türkler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek isteyen PKK/PYD yandaşlarının başkent Budapeşte'deki büyükelçilik binasının önünde düzenlemek istedikleri eyleme mani oldu.

PKK/PYD yandaşlarının eylemini protesto eden çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarının yanı sıra Azerbaycan ve Macaristan bayrakları taşıdı.

Terör örgütü yandaşları, büyükelçilik yakınlarındaki başka bir alanda eylem yapmak zorunda kaldı.

PKK yandaşları Türklere saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

PKK yandaşlarına izin vermediler

PKK yandaşlarına izin vermediler

SP Belediye Meclis üyesi terör örgütü propagandasından tutuklandı

SP Belediye Meclis üyesi terör örgütü propagandasından tutuklandı

Şehidin kask kamerası 5 ay sonra bulundu

Şehidin kask kamerası 5 ay sonra bulundu

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk asker şehidi son yolculuğa uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk asker şehidi son yolculuğa uğurlandı

Korkunç olay: Toprağa gömülü halde bulundu

Korkunç olay: Toprağa gömülü halde bulundu

Bakanlık tağşiş listesini açıkladı: 1211 ürün sakıncalı çıktı

Bakanlık tağşiş listesini açıkladı: 1211 ürün sakıncalı çıktı

Acılı baba konuştu: Bizi de tehdit ediyordu

Acılı baba konuştu: Bizi de tehdit ediyordu

Evde iş vaadiyle dolandırıcılığa dikkat

Evde iş vaadiyle dolandırıcılığa dikkat
 

POPÜLER HABERLER

Türk savaş uçakları Tel Abyad´da Arapça ve Kürtçe bildiri attı

Türk savaş uçakları Tel Abyad´da Arapça ve Kürtçe bildiri attı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA