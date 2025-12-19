İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8151
  • EURO
    50,184
  • ALTIN
    5959.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • BUDO İstanbul hattında yeni karar: Varış noktası değişti
Güncel

BUDO İstanbul hattında yeni karar: Varış noktası değişti

BUDO'nun İstanbul seferlerinde varış noktası 1 Ocak 2026'dan itibaren Kabataş Transfer Merkezi oluyor.

IHA19 Aralık 2025 Cuma 11:34 - Güncelleme:
BUDO İstanbul hattında yeni karar: Varış noktası değişti
ABONE OL

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) İstanbul seferlerinde önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre, İstanbul seferlerinin varış noktası Kabataş Transfer Merkezi olarak belirlendi.

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni düzenleme ile BUDO yolcuları, daha kısa sürede ve yüksek konforla seyahat etme imkânına kavuşacak. Kabataş Transfer Merkezi sayesinde yolcular; metro, tramvay, füniküler ve deniz ulaşım hatlarına tek noktadan kolay erişim sağlayabilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon Kamyon çöp çıkarıldı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.