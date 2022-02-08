İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2022 Salı / 7 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
Güncel

BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'nun bugün yapacakları bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

IHA8 Şubat 2022 Salı 08:46 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 08:46
ABONE OL

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiyle saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), yine saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ile saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada da 07:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferi ile 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin yapılamayacağı bilgisi verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.