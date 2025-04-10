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BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul ile Bursa arasında işletilen BUDO deniz otobüsü seferlerinden 4'ü, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 14:23 - Güncelleme:
BUDO'da sefer iptalleri
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Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, bugün 16.00 ve 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

METEOROLOJİDEN DENİZLERDE FIRTINA UYARISI

Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın kuzey ve kuzeybatıdan, bölgenin doğusunda ise günün ilk saatleri ve cumartesi gün boyu batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor. Fırtınanın, bölgenin batısında yarın öğlen, doğusunda cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Marmara'da rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra kuzeyinde, gece ise genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, yarın sabah etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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