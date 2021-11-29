BUDO'dan sefer iptalleri

AA 29 Kasım 2021 Pazartesi 08:53 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 08:53

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.



BUDO'nun saat 07.00'de yapılması planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de aynı nedenle gerçekleştirilememişti.