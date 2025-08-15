İSTANBUL 30°C / 23°C
Güncel

BUDO'nun 10 seferine fırtına engeli

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun 10 seferi iptal edildi.

AA15 Ağustos 2025 Cuma 14:20 - Güncelleme:
BUDO'nun 10 seferine fırtına engeli
Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul ve Yalova arasında işletilen deniz otobüslerinin 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 14.00'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), saat 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 17.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 17.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 19.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 20.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

  • budo
  • sefer
  • iptal
  • fırtına

