Kar İstanbul'u teslim aldı! İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri durdu

IHA 23 Ocak 2022 Pazar 10:18 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 11:15

Kentte dün aralıklarla yağan kar, bugün de etkisini devam ettiriyor. Kentin bazı ilçelerinde görülen kar yağışı yer yer tipi şeklinde devam ediyor.

Avcılar'da yoğun kar nedeniyle bazı araçlar sokak aralarında kalırken Beylikdüzü'nde araçlar ilerlemekte zorlandı.

Zeytinburnu, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa ile Sultangazi başta olmak üzere birçok ilçe beyaza büründü. Bazı sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Silivri'nin ilçe merkezinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

- ANA ARTERLERDE SORUN YAŞANMIYOR

Anadolu Yakası'nda ise kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kartal, Çekmeköy, Sancaktepe ile Beykoz'da ara sokaklar kar nedeniyle kapandı. Bazı noktalara araç giriş ve çıkışı sağlanamazken ana arterlerin açık olduğu görüldü.

Kadıköy ve Üsküdar sahilinde yaklaşık 5 santimetre kar kalınlığı bulunurken Ataşehir, Ümraniye, Beykoz ve yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.

Geceden itibaren devam eden kar küreme çalışmaları sayesinde TEM Otoyolu, D-100 kara yolu ve ana arterlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Mahallelerin ara sokaklarında ilçe belediye ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışmaları ise sürüyor.

Bazı vatandaşlar sokaklarda kar topu oynarken bazıları ise fotoğraf çekerek bu anlarını kaydetti.

Ana arterlerin açık olduğu Maltepe, Kartal ile Pendik'te ara sokaklar ise yoğun kar yüzünden kapalı bulunuyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise kar yağışının tipi şeklinde olması nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

- DENİZ SEFERLERİNDE İPTALLER

Kar yağışı İstanbul'daki deniz seferlerini de olumsuz etkiledi.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), 07.06 kalkışlı Kadıköy-Bursa, 07.30 Bursa-Kabataş, 08.00 Bursa-Büyükçekmece, 08.30 Bursa-Kadıköy, 10.30 Bursa-Kabataş, 10.45 Büyükçekmece-Bursa, 11.35 Kadıköy-Bursa, 13.15 Kabataş-Bursa seferleri iptal edildi.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ GEÇİŞLERİ ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 10.28'den itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.