Buğday fiyatlarının düşmesi bekleniyor

Eren, AA muhabirine, Rusya ve Ukrayna'nın dünyanın önde gelen buğday üreticileri konumunda olduğunu söyledi.

Rusya'da 2021'de 76 milyon ton olarak gerçekleşen buğday üretiminin 2022'de 88 milyon ton gibi rekor bir seviyeye çıkmasının beklendiğini dile getiren Eren, Ukrayna'da ise geçen yıl 32 milyon ton olan buğday rekoltesinin bu yıl savaş nedeniyle 20 milyon ton civarında gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

Eren, savaş kaynaklı lojistik aksamalara bağlı olarak Ukrayna'nın deniz yoluyla yeterli seviyede tahıl ihracatı yapamadığına işaret ederek, "Bu durum özellikle Ukrayna'dan ithalat yapan Afrika ve Orta Doğu ülkelerini zor durumda bırakmış, dünyada tahıl fiyatlarının yükselmesine sebep olmuştur." diye konuştu.



Eren, Türkiye'nin ev sahipliğinde imzalanan tahıl koridoru anlaşmasıyla Ukrayna'da mevcut ve üretimi gerçekleştirilecek tahılın, lojistik aksamalar yaşanmadan güvenli şekilde ihraç edilebilmesinin amaçlandığını belirterek şunları kaydetti:

"Tahıl ihracatı güvenli şekilde yapıldığında zaten düşüş eğiliminde olan dünya buğday fiyatlarının bir miktar daha düşebileceğini düşünüyoruz. Arz güvenliğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Fiyatların gerilemesinin, özel sektörün ve gerekirse Toprak Mahsulleri Ofisinin yapacağı ithalatla stoklara takviye imkanına olanak tanıyacağı gibi gıda enflasyonunun düşürülmesine de olumlu katkı sağlayacağını öngörüyoruz."