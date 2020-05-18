Bugün (18 Mayıs) resmi tatil mi? 18 Mayıs Pazartesi memurlar izinli mi?

18 Mayıs 2020 Pazartesi 10:47 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 10:47

18 Mayıs sokağa çıkma yasağında memurlara resmi tatil mi? Bu sene koronavirüs nedeniyle resmi tatiller hafta sonu ile birleştirilerek sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle 18 Mayıs günü mesai olup olmadığı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla hafta sonunu da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hal böyle olunca kamu çalışanları ve memurlar bugün (18 Mayıs Pazartesi) idari izinli olacak mı, öğleden sonra resmi tatil mi?

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ederken kamu çalışanları ve memurlar 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi? sorusunun cevabını arıyor.Bu hafta sonu 4 günlük sokağa çıkma yasağının kararlaştırılmasıyla birlikte kamu çalışanları, 18 Mayıs'ta idari izinli sayılacak. İşte ayrıntılar...

18 MAYIS TATİL Mİ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. Bu nedenle 19 Mayıs tatildir, 18 Mayıs ise tatil değildir.

MEMURLAR BUGÜN İDARİ İZİNLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılmaları uygun görüldü.

18 Mayıs pazartesi günü sokağa çıkma yasağı olan illerde devlet ve kamu daireleri hizmet vermeyecek. İşe gitmek zorunda olan vatandaşların ise nasıl bir yol izleyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN İŞLETME VE KURUMLAR

Bu kapsamda, sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, market, bakkal, manav ve kasaplar sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 15 Mayıs Cuma günü saat 23.00’e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak.

Kısıtlamanın olduğu 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

2020 RESMİ TATİLLER (MİLLİ VE DİNİ BAYRAMLAR)

YILBAŞI - 1 OCAK ÇARŞAMBA

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI - 23 NİSAN PERŞEMBE

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ - 1 MAYIS CUMA

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI - 19 MAYIS SALI

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 23 MAYIS CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI - 1. GÜN - 24 MAYIS PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI - 2. GÜN - 25 MAYIS PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI - 3. GÜN - 26 MAYIS SALI

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN - 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI - 2. GÜN - 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI - 3. GÜN - 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI - 4. GÜN - 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

ZAFER BAYRAMI - 30 AĞUSTOS PAZAR

CUMHURİYET BAYRAMI - 1,5 GÜN - 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE