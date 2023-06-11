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Bugün babalar günü mü? 2023 Babalar günü ne zaman, hangi gün?

Babalar Günü için hazırlık yapan evlatlar, bugünün pazar olması dolayısıyla 2023 Babalar günü tarihini sorguluyor. Her sene Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, Babaların çocuklarının hayatlarına yaptıkları katkıyı takdir etmek amacıyla ortaya çıkmış bir gündür. Peki bugün babalar günü mü? 2023 Babalar günü ne zaman, hangi gün?

11 Haziran 2023 Pazar 10:17 - Güncelleme:
Bugün babalar günü mü? 2023 Babalar günü ne zaman, hangi gün?
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Bugün babalar günü mü? sorusunun cevabı, bu özel günde babalarına hediye almak isteyen evlatları tarafından merak ediliyor. Babalar Günü dünya çapında çeşitli tarihlerde kutlanır. Türkiye'de ve birçok ülkede bu gün Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanır. Peki Babalar Günü ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...

BUGÜN BABALAR GÜNÜ MÜ?

Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan özel bir gündür.

Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, ülkemizde de bütün dünyada olduğu gibi aynı zamanda kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Babalar Günü bu sene 18 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Babalar Günü, Babaların çocuklarının hayatlarına yaptıkları katkıyı takdir etmek amacıyla ortaya çıkmış, ilk kez 19 Haziran 1910'da kutlanan dünya çapında bir gündür.

Her sene Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü ilk kez 1910'da Washington'sa kutlanmıştır. 1972 yılında Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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