28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8477
  • 6,4537
  • 287.877
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bugün bankalar açık mı? 30 Ağustos bankalar çalışıyor mu?

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü büyük bir coşku ile kutlanıyor. Resmi tatil olması dolayısıyla Bugün bankalar açık mı? 30 Ağustos bankalar çalışıyor mu? sorularının yanıtları güncel olarak araştırılıyor. 30 Ağustos 2019 Cuma gününün Zafer Bayramı nedeni ile resmi tatil olmasından dolayı bankalar bugün hizmet vermeyecekler. Bankalar 2 Eylül Pazartesi günü yeniden mesaiye başlayacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bugün bankalar açık mı? 30 Ağustos bankalar çalışıyor mu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu yıl Zafer Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos günü kutlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 
 
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 
30 Ağustos 2019 Cuma gününün Zafer Bayramı nedeni ile resmi tatil olmasından dolayı bankalar bugün açık değiller.Bankalar 2 Eylül Pazartesi günü yeniden mesaiye başlayacak. Masaüstü ve mobil üzerinden yapılan EFT işlemleri, 2 Eylül Pazartesi günü hesaplara yansıyacak. 
 
BANKA MESAİ SAATLERİ NASIL?
Genel olarak baktığımızda bankalar 09:00’da açılırken 17:00-17:30 saatlerinden birinde de kapanmaktadır. Bankalarda öğle arası ise 12:30-13:30 arasında değişebilmektedir.
 

 
BANKALAR HAVAALANLARINDA 24 SAAT AÇIK
Bankacılık hizmetleri Atatürk Havaalanında 24 saat gerçekleştirilirken, Sabiha Gökçen Havaalanında ise 08:00-18:30 arasında gerçekleştirilmektedir. Bazı AVM'lerde bulunan bankalar ise AVM'lerinde açılış saati olan 10:00 itibariyle hizmet vermektedir.
 
BAZI BANKALAR AVM'LERDE DE AÇIK
Bankalar resmi tatil ve bayram tatilleri haricinde hafta içi her gün açıktır. Hafta sonu bankalar genellikle kapalıdır. Ancak AVM ve havalimanlarında işlem yapılabilmesi için bazen açık şubeler vardır.
 
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?
 
30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir.  Zafer bayramı olarak kutlanan 30 ağustos günün bu yıl Cuma gününe denk gelmesinden ötürü vatandaşlar Cumartesi ve Pazar günü ile birlikte 3 günlük bir tatil yapacak.
 

Gergedan, eğitmenin otomobilini hurdaya çevirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

#CANLI Devletin zirvesi Anıtkabir'de

#CANLI Devletin zirvesi Anıtkabir'de

CHP'li başkan törene geç kaldı, çelenk krizi yaşandı

CHP'li başkan törene geç kaldı, çelenk krizi yaşandı

30 Ağustos zaferinin 97'inci yılı

30 Ağustos zaferinin 97'inci yılı

İzmir'de 3 terör örgütüne eş zamanlı operasyon

İzmir'de 3 terör örgütüne eş zamanlı operasyon

İşte Pençe 1, Pençe 2 ve Pençe 3 operasyonunda öldürülen terörist sayısı

İşte Pençe 1, Pençe 2 ve Pençe 3 operasyonunda öldürülen terörist sayısı

Kaş’ta yakalandı! Görenleri şaşırttı

Kaş’ta yakalandı! Görenleri şaşırttı

İBB çalışanı İmamoğlu’na seslendi: Neden atıldığımı engelli oğluma anlatın

İBB çalışanı İmamoğlu’na seslendi: Neden atıldığımı engelli oğluma anlatın

Kaşıkçı’nın katiline siyanürlü infaz

Kaşıkçı’nın katiline siyanürlü infaz
 

POPÜLER HABERLER

Pakistan´dan balistik füze denemesi

Pakistan´dan balistik füze denemesi

Operasyon sürüyor: Terör hedefleri ateş altında

Operasyon sürüyor: Terör hedefleri ateş altında

30 Ağustos zaferinin 97'inci yılı

30 Ağustos zaferinin 97'inci yılı

Deniz seviyesinden 3 bin 50 metre yüksekte, ilgi odağı oldu...

Deniz seviyesinden 3 bin 50 metre yüksekte, ilgi odağı oldu...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA