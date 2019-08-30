Bugün bankalar açık mı? 30 Ağustos bankalar çalışıyor mu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu yıl Zafer Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos günü kutlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

30 Ağustos 2019 Cuma gününün Zafer Bayramı nedeni ile resmi tatil olmasından dolayı bankalar bugün açık değiller.Bankalar 2 Eylül Pazartesi günü yeniden mesaiye başlayacak. Masaüstü ve mobil üzerinden yapılan EFT işlemleri, 2 Eylül Pazartesi günü hesaplara yansıyacak.

BANKA MESAİ SAATLERİ NASIL?

Genel olarak baktığımızda bankalar 09:00’da açılırken 17:00-17:30 saatlerinden birinde de kapanmaktadır. Bankalarda öğle arası ise 12:30-13:30 arasında değişebilmektedir.

BANKALAR HAVAALANLARINDA 24 SAAT AÇIK

Bankacılık hizmetleri Atatürk Havaalanında 24 saat gerçekleştirilirken, Sabiha Gökçen Havaalanında ise 08:00-18:30 arasında gerçekleştirilmektedir. Bazı AVM'lerde bulunan bankalar ise AVM'lerinde açılış saati olan 10:00 itibariyle hizmet vermektedir.

BAZI BANKALAR AVM'LERDE DE AÇIK

Bankalar resmi tatil ve bayram tatilleri haricinde hafta içi her gün açıktır. Hafta sonu bankalar genellikle kapalıdır. Ancak AVM ve havalimanlarında işlem yapılabilmesi için bazen açık şubeler vardır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Zafer bayramı olarak kutlanan 30 ağustos günün bu yıl Cuma gününe denk gelmesinden ötürü vatandaşlar Cumartesi ve Pazar günü ile birlikte 3 günlük bir tatil yapacak.