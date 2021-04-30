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Bugün camilerde cuma namazı kılınacak mı? Tam kapanmada camiye gitmek serbest mi?

Tam kapanmanın ilk gününde Cuma namazı için camiye gidecek olan vatandaşlar konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere bu sene de Ramazan ayında Kovid-19 nedeniyle teravih namazları camilerde kılınamıyor. Bu kapsamda vatandaşlar tam kapanma süresince Cuma namazlarının kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. Peki, Bugün camilerde cuma namazı kılınacak mı? Tam kapanmada camiye gitmek serbest mi? İşte Diyanet İşleri Başkanının konuyla ilgili açıklaması

30 Nisan 2021 Cuma 11:49 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 11:49
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Bugün camilerde cuma namazı kılınacak mı? sorusunun cevabı namazını camide kılmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tam kapanma sürecinin ilk gününde Cuma namazı için camiye gitmek isteyenlerin merak ettiği konuya ilişkin Diyanet Başkanı'ndan açıklama geldi. Buna göre Bugün cuma namazı var mı? Tam kapanmada camiye gitmek serbest mi? İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Cuma namazına ilişkin açıklama

BUGÜN CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tam kapanma sürecinde teravih hariç camilerde cemaatle namaz kılınacağını açıkladı.

TAM KAPANMADA CAMİYE GİTMEK SERBEST Mİ?

Başkan Erbaş, 17 gün sürecek olan tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tam kapanma sürecinde cuma namazlarının sıkı tedbirler eşliğinde kılınacağını söyledi. Erbaş, "Kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı açıklamada vatandaşların evlerine en yakın camiye gidebileceklerini ifade etmişti.

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