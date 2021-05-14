14 Mayıs 2021 Cuma 11:08 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 11:08

Bugün cuma namazı kılınacak mı? sorusunun cevabı milyonlarca Müslüman tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçtiğimiz günlerde bayram namazının camilerde kılınabileceğini açıklamıştı. Bayramın 1. günü sosyal mesafe kuralına uyularak bayram namazı eda edildi. Tam kapanmanın devam ettiği Ramazan Bayramının ikinci gününde camilerde Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar cuma namazının cemaatle kılınıp kılınmayacağını sorguluyor. Peki bugün cuma namazı var mı?

BUGÜN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Bugün camilerin açık olup olmadığı ve cuma namazının kılınıp kılınmayacağı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş geçtiğimiz gün açıklama yapmıştı.

Sokağa çıkma yasağının olduğu tam kapanma dönemi hakkında açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tam kapanma sürecinde teravih hariç camilerde cemaatle namaz kılınacağını açıkladı.

Başkan Erbaş, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtti.

CUMA NAMAZININ ÖNEMİ

Cuma, İslâm dininde çok önemli kabul edilen haftalık toplu ibadet günüdür. Çeşitli hadislerden anlaşıldığına göre cuma günü, daha önce yahudi ve Hristiyanlar için haftalık ibadet günü olarak belirlenmiş, fakat onlar bunu değiştirerek yahudiler cumartesiyi, Hristiyanlar pazarı haftalık toplantı ve ibadet günü kabul etmişler; son olarak cuma günü, Müslümanlar için yeniden haftalık ibadet günü kılınmıştır.

Cuma gününün önemine ve haftalık toplu ibadet günü seçilmesinin anlamına ilişkin olarak Hz. Peygamber'den birçok hadis rivayet edilmektedir. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: "Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır" (Müslim, "Cum'a", 18). Başka bir hadiste bu günde yapılan duaların kabul edileceği bir anın (icâbet saati) bulunduğu haber verilmektedir. Bir rivayete göre Hz. Peygamber "Ben icâbet saatinin, hangi an olduğunu biliyordum, fakat Kadir gecesi gibi, bu da bana unutturuldu" (Hâkim, I, 279) buyurmuştur.

Âlimler Hz. Peygamber'in bu ifadesine dayanarak Allah'ın güzel isimleri arasında ism-i a'zamın, ramazanın son on günü içerisinde Kadir gecesinin gizli tutulması gibi icâbet saatinin de gizli tutulduğunu ve bu suretle insanların gün boyu Allah'a yönelmelerinin sağlanmasının hedeflendiğini söylemişlerdir. Yine cuma günü ile ilgili olarak, gerekli temizliği yaptıktan sonra camiye gidip hutbe dinleyen ve namazı kılan kimsenin daha önceki cuma ile bu cuma arasında işlediği günahların affedileceği belirtilmiş (Buhârî, "Cum'a",6, 19; Müslim, "Cum'a", 26), bu günü hafife alarak üç cuma namazını terkeden kimsenin kalbinin mühürleneceği bildirilmiştir (Ebû Dâvûd, "Salât", 204). Bayram arefesinin cumaya rastlaması halinde halk arasında o yıl yapılan haccın, "hacc-ı ekber" (büyük hac) olarak isimlendirilmesi de cumanın önemiyle ilgilidir.