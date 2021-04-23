23 Nisan 2021 Cuma 11:01 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 11:01

Bugün Cuma namazı var mı? sorusu, sokağa çıkma yasağına denk gelen Cuma gününde ibadetini gerçekleştirmek için camilere gitmek isteyenler tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı, resmi sitesi üzerinden sorulan bu soruya cevap verdi. Peki Sokağa çıkma yasağında bugün cuma namazı kılınacak mı? 23 Nisan 2021 kısıtlama günü cuma namazına gitmek serbest mi? İşte Bakanlık tarafından konu hakkında yapılan değerlendirme

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "Kısmi Kapanma" sürecine ilişkin bakanlığın internet sitesinden yayımlanan sıkça sorulan sorular bölümünde Sokağa çıkma yasağında bugün cuma namazı kılınacak mı? sorusuna cevap verildi. İşte detaylar...

BUGÜN CUMA NAMAZI VAR MI, KILINACAK MI?

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 23 Nisan 2021 cuma günü vatandaşlarımız cuma namazı için camilere gidebilecekler mi?" sorusuna bakanlığın daha önceki açıklamalarında, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının cuma günlerine denk gelmesi halinde vatandaşların araç kullanmaksızın kendilerine en yakın camiye cuma namazı için gidip gelebileceklerinin belirtildiği anımsatıldı.

Hafta sonuna ek olarak Cuma gününün de eklendiği olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kalan 23 Nisan 2021'de vatandaşların araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye cuma namazı için gidebilecekleri bildirildi.

BUGÜN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Vatandaşlar, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye giderek cuma namazını kılabilecek.

Yanıtta, 22 Nisan perşembe 19.00'da başlayıp, 26 Nisan pazartesi 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kalan 23 Nisan 2021'de vatandaşların araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye cuma namazı için gidebilecekleri bildirildi.