İSTANBUL 2°C / -4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2022 Salı / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Güncel

Bugün de metro seferleri 02:00'a kadar uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), metro hatlarında seferlerin bugün de gece saat 02.00'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

AA25 Ocak 2022 Salı 13:03 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 13:11
ABONE OL

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'u etkisi altını alan kar yağışıyla ilgili dün gün boyunca valilik ve ilçe belediyeleriyle koordineli bir çalışma yürütüldüğü belirtildi. Metro seferlerinin dün saat 02.00'ye kadar uzatıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Dün gece saat 02.00'ye kadar seferleri uzatılarak sürekli tedbir sürüşleri ve temizleme çalışmaları yapılan raylı sistem hatlarında bu sabah itibarıyla seferler tüm hatlarda normal seyrediyor. Sadece, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda dün gece yaşanan arıza nedeniyle rutin olarak 5-6 dakika aralıkta olan seferler şu anda 10 dakika aralıklarla yapılıyor. Metro hatlarında seferler bugün de gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı. Şehir Hatları vapurlarında an itibarıyla yaşanan bir sefer aksaması bulunmuyor ve seferler normal seyrinde yapılıyor."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.