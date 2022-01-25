Bugün de metro seferleri 02:00'a kadar uzatıldı

AA 25 Ocak 2022 Salı 13:03 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 13:11

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'u etkisi altını alan kar yağışıyla ilgili dün gün boyunca valilik ve ilçe belediyeleriyle koordineli bir çalışma yürütüldüğü belirtildi. Metro seferlerinin dün saat 02.00'ye kadar uzatıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Dün gece saat 02.00'ye kadar seferleri uzatılarak sürekli tedbir sürüşleri ve temizleme çalışmaları yapılan raylı sistem hatlarında bu sabah itibarıyla seferler tüm hatlarda normal seyrediyor. Sadece, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda dün gece yaşanan arıza nedeniyle rutin olarak 5-6 dakika aralıkta olan seferler şu anda 10 dakika aralıklarla yapılıyor. Metro hatlarında seferler bugün de gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı. Şehir Hatları vapurlarında an itibarıyla yaşanan bir sefer aksaması bulunmuyor ve seferler normal seyrinde yapılıyor."