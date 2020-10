Bugün dünya kız çocukları günü! Dünya kız çocukları günü sözleri

11 Ekim 2020 Pazar 12:40 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 12:40

Dünya Kız Çocukları Günü sözleri bugünün anlam ve önemi açısından yoğun ilgi görüyor. 2012 yılında kutlanmaya başlanan Dünya Kız Çocukları Günü bu yıl 11 Ekim tarihine denk geliyor. Milyonlarca insan, bu önemli günü sosyal medyada paylaştığı mesajlarla anımsıyor. İşte bu önemli günde paylaşabileceğiniz Dünya kız çocukları günü sözleri

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDİR?

Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde, kız çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla Dünya Kız Çocukları Günü 11 Ekim’de kutlanıyor. Bu önemli gün 2012 yılında kutlanmaya başlandı.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ SÖZLERİ

Bugün Dünya Kız Çocukları Günü… Kızlarımızı okutacağız, bu topraklara yararlı birer bireyler haline getireceğiz.

Onlar bu dünyanın en güzel nimetleri… Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı seviyor, önemsiyoruz.

Bana dünyayı kucakla deseler, ben gider kızıma sarılırım.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

İnsanlığın umudu, sevinci, şiiri kız çocuklarıdır. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun”

Okuyan ve sevgiyle büyüyen her kız çocuğu yarınlar için 1 umuttur. Aydınlık yarınları kızlarımızla el ele kuracağız!

Bir kız cocugu egitilirse, Bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Benim kızım okuyacak Dünya kız çocukları günü kutlu olsun

Düşlerinden vurulurken çocuklar! Hangi yaşamaktan bahseder ki , Masallar!!.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

Allah bizlere Vatanını Milletini Seven Ahlaklı çocuklar yetiştirmeyi nasip etsin.Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

Dünya çapında her yıl 7 milyon 500 bin kız çocuğu erken yaşta evlendiriliyor, şiddet ve istismar beraberinde geliyor. Hayallerine koşan, okuyan, “kız çocuğusun” diye kısıtlanmayan, zorla evlendirilmeyen çocuklar yetişmesi dileğiyle Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

Kız çocukları bizim geleceğimiz değerlerini bilelim..

Bir kız çocuğu eğitilirse, bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

Cahiliye dönemindeki insanların at gözlüğüyle bakan bu bakış açılarını yok etmek isteyen Peygamber Efendimiz (SAV), omuzunda kız torunu olmasına rağmen namazını bozmamış ve bu davranışıyla adeta şu mesajı vermiştir:



“Sizin kız diye horladığınız bu seçkin varlığı ben omzumda taşıyorum. Rabbimin hediyesi olarak baş tacı ediyorum.”

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN KIZ ÇOCUKLARI İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLERİ

“Kimin bir kız çocuğu dünyaya gelir de onu toprağa gömmeden, horlamadan ve üzerine erkek çocuğunu tercih etmeden yetiştirecek olursa Allah Teâlâ o kimseyi cennetine koyacaktır.” (Ahmed, Müsned,(Tah: Muhammed Şakir, Had. no: 1957), c. IV, s. 294)

“Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet günü o kimseyle ben şöyle yanyana bulunacağız” buyurdu ve parmaklarını bitiştirdi. ( Müslim, Birr 149. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 13)

“Kızlarınızı altın ve gümüş ile süsleyin! Elbiseleri güzel olsun! İtibar kazanmaları için en güzel hediyelerle ihsanda bulunun !” (Hakim)

Erkek çocuk nimet,kız çocuk ise hasenedir; yüce Allah nimetin hesabını sorar, haseneye ise mükâfat verir. (İmam Cafer-i Sadık (a.s))

"Allah'tan korkunuz; çocuklarınız arasında adaletli davranınız." (Müslim, Hibât 13)