Bu hafta hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu

01 Haziran 2020 Pazartesi 10:36 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 10:36

Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporunda bugün birçok yerde sağanak yağış görünüyor. Yaz havasını yaşayan vatandaşları üşütecek bu hava durumu, tatilcileri de yakından ilgilendiriyor. Yasakların kalkmasıyla birlikte tatil beldelerine gidecek olanlar, bugün hava durumu nasıl? Bu hafta hava durumu nasıl olacak? sorularının yanıtını merak ediyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumuna göre yurdun büyük bir bölümünde sağanak gök gürültülü yağış bekleniyor. Güney Doğu Anadolu hariç her bölgede hava durumunda gök gürültülü sağanak yağışların gelmesi bekleniyor. İşte meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu

5 günlük hava durumu raporu için Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Uyarı yapılan bölgelerin hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmezken yağışın küçük çaplı dolu şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?



İlkbahar aylarından, yaz aylarına geçtiğimiz bu günlerde Meteoroloji’den sağanak yağış uyarıları gelmeye başladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre birçok bölgeden günün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yağışların; öğleden sonra Trakya Kesimi, Güney ve İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

METEOROLOJİ YAĞIŞ İÇİN UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yer yer küçük çaplı dolu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Trakya Kesimi, Güney ve İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Marmara bölgesinde yağışların; öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Bilecik çevreleri ile İstanbul’un Çatalca ve Silivri ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU

YURTTA HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Bilecik çevreleri ile İstanbul’un Çatalca ve Silivri ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE HAVA DURUMU °C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU °C, 22°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çatalca ve Silivri ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra bölgenin güney ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR HAVA DURUMU °C, 24°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA HAVA DURUMU °C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA HAVA DURUMU °C, 27°C Parçalı bulutlu

ANTALYA HAVA DURUMU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı, öğleden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU °C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR HAVA DURUMU°C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA HAVA DURUMU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı ilçeleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU HAVA DURUMU °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE HAVA DURUMU °C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU HAVA DURUMU °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA HAVA DURUMU °C, 26°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN HAVA DURUMU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON HAVA DURUMU °C, 20°C Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM HAVA DURUMU °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS HAVA DURUMU °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN HAVA DURUMU °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR HAVA DURUMU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP HAVA DURUMU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA HAVA DURUMU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu