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Bugün hava nasıl olacak? 25 Temmuz hava durumu tahminleri yağmur yağacak mı?

Bugün hava nasıl olacak? 25 Temmuz hava durumu tahminleri yağmur yağacak mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Meteoroloji'den yapılan son açıklamalara göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve bazı illerde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı görülüyor. Hava durumu tahminlerinde sağanak yağışların yurt genelinde devam edeceğini gören vatandaşlar ilerleyen günlerde yağış olup olmayacağını merak ediliyorlar. Peki, bugün yağmur yağacak mı? 25 Temmuz hava durumu tahminleri sizlerle...

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Bugün hava nasıl olacak? 25 Temmuz hava durumu tahminleri yağmur yağacak mı? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş havanın nasıl olacağını yağış olup olmayacağını sorguluyorlar. Düzce ve çevresinde şiddetli sağanak yağışlar, vatandaşlara zor anlar yaşatırken, temmuz ayının son günlerinde etkili olan yağışların devam edip etmeyeceği de en çok araştırılan başlıklar arasında. 25 Temmuz hava durumu tahminlerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler... 
 
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın batı ve kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 
 
25 TEMMUZ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ YAĞMUR YAĞACAK MI?
Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

 
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
 
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
MARMARA
 
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
 
BALIKESİR 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu
 
BURSA 17°C, 30°C
Parçalı bulutlu
 
İSTANBUL 20°C, 29°C
Parçalı bulutlu
 
KIRKLARELİ 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu
 

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