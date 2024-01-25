Bugün hava nasıl olacak? İşte 25 Ocak 2024 hava durumu...

Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara ile doğu kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına çıkacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Anadolu Yakası aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 12

Adana: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

Erzurum: Çok bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 9